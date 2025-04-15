Днепр (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,61
Экономия при брони: -1,73 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,17
Экономия при брони: -1,29 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,62
Экономия при брони: -1,74 грн
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
39,65
Экономия при брони: -2,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
39,57
Экономия при брони: -2,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10-К
4.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,50
Экономия при брони: -1,62 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
39,54
Экономия при брони: -2,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 110
5.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,27
Экономия при брони: -1,39 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 1
5.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,39
Экономия при брони: -1,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
5.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
38,61
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
6.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,06
Экономия при брони: -1,18 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
38,55
Экономия при брони: -1,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
6.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,41
Экономия при брони: -1,38 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
8.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
39,27
Экономия при брони: -2,16 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 2-К
8.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,54
Экономия при брони: -1,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
8.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
37,77
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 76-В
9.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,60
Экономия при брони: -1,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Временная, 2
9.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
39,09
Экономия при брони: -1,98 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
10.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,41
Экономия при брони: -1,53 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
13.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,28
Экономия при брони: -1,25 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
13.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,36
Экономия при брони: -1,48 грн