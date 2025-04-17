Винница (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,91
Экономия при брони: -1,03 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11
111.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
39,70
Экономия при брони: -2,59 грн
Аптека копейка
Житомир, ул. Качинского Леха, 5/1
113.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,12
Экономия при брони: -1,24 грн
Подорожник
Хмельницкий, шоссе Львовское, 49
113.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
Аптека низких цен
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
114.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,19
Экономия при брони: -1,31 грн
Здорова родина
Житомир, просп. Мира, 8
116.3 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
29,03
Экономия при брони: -0,13 грн
Аптека низких цен
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
122.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,77
Экономия при брони: -1,74 грн
Аптека шар@
Коростышев, ул. Киевская, 89-А
126.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,04
Экономия при брони: -1,16 грн
Аптека низких цен
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
131.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,95
Экономия при брони: -1,07 грн
Аптека копейка
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 95-В
132.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,21
Экономия при брони: -1,33 грн
Аптека низких цен
Фастов, ул. Соборная, 41
138.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,46
Экономия при брони: -1,58 грн
Аптека копейка
Фастов, пл. Привокзальная, 19
139.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,93
Экономия при брони: -1,05 грн
Аптека низких цен
Фастов, ул. Галафеева, 43
139.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,59
Экономия при брони: -1,71 грн
Аптека низких цен
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 13
152.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,64
Экономия при брони: -1,61 грн
Аптека копейка
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 14-Л
152.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,16
Экономия при брони: -1,28 грн
Аптека копейка
Каменец-Подольский, ул. Драгоманова, 14-А
152.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,07
Экономия при брони: -1,19 грн
Здорова родина
Чемеровцы, ул. Центральная, 29/3
158.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
Аптека низких цен
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 22/2
167.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
39,36
Экономия при брони: -2,25 грн
Аптека низких цен
Боярка, ул. Молодежная, 2-А
178.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,47
Экономия при брони: -1,44 грн
Аптека копейка
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
178.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
38,50
Экономия при брони: -1,39 грн