Киев (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,50
Экономия при брони: -1,62 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
37,04
Экономия при брони: -1,47 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
38,65
Экономия при брони: -1,54 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,52
Экономия при брони: -1,49 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,80
Экономия при брони: -0,92 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
37,61
Экономия при брони: -2,04 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,38
Экономия при брони: -1,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
3.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
40,40
Экономия при брони: -10,44 грн
Фармация
Открыто
Закроется через 51 мин
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
5.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
39,40
Экономия при брони: -10,21 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 4
5.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
38,80
Экономия при брони: -9,42 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12
5.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
39,59
Экономия при брони: -2,48 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Лобановского, 6-А
5.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,98
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
5.3 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,92
Экономия при брони: -1,04 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
5.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,52
Экономия при брони: -1,49 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
5.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
40,70
Экономия при брони: -10,55 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А
6.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,26
Экономия при брони: -1,38 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Кирилловская, 125
6.3 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,66
Экономия при брони: -1,78 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
37,40
Экономия при брони: -1,83 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Героев Полка Азов, 5
6.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
38,68
Экономия при брони: -1,72 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Тычины Павла, 15
6.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,64
Экономия при брони: -1,76 грн