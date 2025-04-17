Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Чернигов
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
23,90
Экономия при брони: -0,87 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
23,85
Экономия при брони: -0,82 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,16
Экономия при брони: -1,28 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,87
Экономия при брони: -0,99 грн
В городах рядом
D.s.
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
104.3 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
Аптека копейка
Бровары, ул. Киевская, 294/1
114.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
39,65
Экономия при брони: -2,54 грн
Аптека копейка
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 3
115.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
39,48
Экономия при брони: -2,37 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
29,30
Экономия при брони: -1,84 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Красной Калины, 26
119.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,36
Экономия при брони: -1,48 грн
Фармация
Киев, просп. Красной Калины, 15
121.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
39,40
Экономия при брони: -10,21 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
37,34
Экономия при брони: -1,77 грн
Фармация
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
122.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
39,10
Экономия при брони: -10,10 грн
Фармация
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
122.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
41,10
Экономия при брони: -10,64 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Вышгородская, 56/2
123.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,75
Экономия при брони: -0,87 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Героев Полка Азов, 5
123.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
38,41
Экономия при брони: -1,45 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12
124.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
38,98
Экономия при брони: -1,87 грн
Фармация
Киев, ул. Миропольская, 1
124.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
39,30
Экономия при брони: -9,54 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Порика Василия, 7-А
125.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,19
Экономия при брони: -1,16 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Кирилловская, 125
125.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,22
Экономия при брони: -1,34 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
126.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,56
Экономия при брони: -1,68 грн