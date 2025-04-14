Харьков (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Харьков
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
37,41
Экономия при брони: -1,84 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,04
Экономия при брони: -1,16 грн
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
37,29
Экономия при брони: -1,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,13
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
37,43
Экономия при брони: -1,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
4.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
38,16
Экономия при брони: -2,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
39,31
Экономия при брони: -2,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Старицкого, 16
5.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
37,55
Экономия при брони: -1,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,00
Экономия при брони: -1,12 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
6.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
39,37
Экономия при брони: -2,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
6.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,38
Экономия при брони: -1,35 грн
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
37,65
Экономия при брони: -2,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Харьков, просп. Славы, 1
6.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
39,60
Экономия при брони: -2,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, перек. Южнопроектная / Аэрокосмический, 32/304
6.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,48
Экономия при брони: -1,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
7.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,60
Экономия при брони: -1,57 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, ул. Непокоренных, 26-А
7.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,05
Экономия при брони: -1,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
7.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
38,84
Экономия при брони: -1,73 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
8.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,49
Экономия при брони: -1,61 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,81
Экономия при брони: -0,93 грн
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
36,95
Экономия при брони: -1,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Харьков, просп. Победы, 72-Д
8.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,61
Экономия при брони: -1,73 грн
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
39,64
Экономия при брони: -2,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
8.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
39,25
Экономия при брони: -2,14 грн
Аптека низких цен
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
39,62
Экономия при брони: -2,51 грн