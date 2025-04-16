Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
37,45
Экономия при брони: -1,88 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,75
Экономия при брони: -1,72 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,55
Экономия при брони: -1,52 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,39
Экономия при брони: -1,51 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,12
Экономия при брони: -1,24 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
38,95
Экономия при брони: -1,84 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,79
Экономия при брони: -0,91 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,42
Экономия при брони: -1,39 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,41
Экономия при брони: -1,53 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,40
Экономия при брони: -1,37 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Южный, 32
7.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,64
Экономия при брони: -1,61 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
9.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,96
Экономия при брони: -1,08 грн
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
38,80
Экономия при брони: -1,69 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
9.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,81
Экономия при брони: -0,93 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
30.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,24
Экономия при брони: -1,36 грн
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
37,60
Экономия при брони: -2,03 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Александрия, просп. Соборный, 96
86.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,21
Экономия при брони: -1,33 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, перек. Паученко Архитектора / Большая Перспективная, 35/29
106.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
38,87
Экономия при брони: -1,76 грн
Аптека копейка
Кропивницкий, перек. Карпы Тараса / Большая Перспективная, 66/44
106.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
39,02
Экономия при брони: -1,91 грн
Аптека копейка
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
107.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,18
Экономия при брони: -1,15 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
33,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека копейка
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
107.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,20
Экономия при брони: -1,17 грн