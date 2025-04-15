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Зубной порошок Экстра

Зубной порошок Экстра

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 3 аптеках в Львов
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
39,48
Экономия при брони: -2,37 грн
37,11 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,43
Экономия при брони: -1,40 грн
23,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,36
Экономия при брони: -1,33 грн
23,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
6.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,04
Экономия при брони: -1,01 грн
23,03 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Золочев, ул. Шашкевича, 8
63.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
37,53
Экономия при брони: -1,96 грн
35,57 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 10
64.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,92
Экономия при брони: -0,28 грн
24,64 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 22:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 12/3
65.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
31,02
Экономия при брони: -0,27 грн
30,75 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Самбор, ул. Мазепы, 1
68.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,50
Экономия при брони: -1,62 грн
23,88 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 27
72.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
39,41
Экономия при брони: -2,45 грн
36,96 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Моршин, ул. 50-лет УПА, 2
76.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
28,12 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:50
Бурштын, ул. Калушская, 5-А
78.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
31,13
Экономия при брони: -0,44 грн
30,69 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 21:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 1/22
92.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
23,99
Экономия при брони: -0,96 грн
23,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Нововолынск, просп. Победы, 2-А
98.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,25
Экономия при брони: -1,22 грн
23,03 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Рожнятов, ул. Стуса Василия, 13
100.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
27,45 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Мира, 90
113.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
35,01 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
114.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
29,37 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 80
120.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
38,23
Экономия при брони: -2,66 грн
35,57 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 19
138.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,12
Экономия при брони: -1,09 грн
23,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 26
140.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,92
Экономия при брони: -1,04 грн
23,88 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Ворохта, ул. Галицкого Данила, 153
178.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
33,34 грн
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