Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Львов
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
39,48
Экономия при брони: -2,37 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,43
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,36
Экономия при брони: -1,33 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
6.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,04
Экономия при брони: -1,01 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Золочев, ул. Шашкевича, 8
63.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
37,53
Экономия при брони: -1,96 грн
Здорова родина
Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 10
64.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,92
Экономия при брони: -0,28 грн
Здорова родина
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 12/3
65.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
31,02
Экономия при брони: -0,27 грн
Аптека низких цен
Самбор, ул. Мазепы, 1
68.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,50
Экономия при брони: -1,62 грн
Аптека низких цен
Трускавец, ул. Стебницкая, 27
72.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
39,41
Экономия при брони: -2,45 грн
Здорова родина
Моршин, ул. 50-лет УПА, 2
76.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
Здорова родина
Бурштын, ул. Калушская, 5-А
78.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
31,13
Экономия при брони: -0,44 грн
Аптека нежных цен
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 1/22
92.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
23,99
Экономия при брони: -0,96 грн
Аптека низких цен
Нововолынск, просп. Победы, 2-А
98.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,25
Экономия при брони: -1,22 грн
Здорова родина
Рожнятов, ул. Стуса Василия, 13
100.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
Здорова родина
Ивано-Франковск, ул. Мира, 90
113.6 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
Здорова родина
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
114.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
Аптека низких цен
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 80
120.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
38,23
Экономия при брони: -2,66 грн
Аптека низких цен
Луцк, просп. Грушевского Президента, 19
138.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,12
Экономия при брони: -1,09 грн
Аптека низких цен
Луцк, просп. Соборности, 26
140.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,92
Экономия при брони: -1,04 грн
Здорова родина
Ворохта, ул. Галицкого Данила, 153
178.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком