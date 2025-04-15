Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,96
Экономия при брони: -1,08 грн
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
37,17
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
36,99
Экономия при брони: -1,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
4.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,59
Экономия при брони: -1,56 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
5.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,85
Экономия при брони: -0,97 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
5.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,11
Экономия при брони: -1,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
7.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,39
Экономия при брони: -1,51 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
7.7 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,92
Экономия при брони: -1,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
7.8 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
38,66
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
8.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,29
Экономия при брони: -1,77 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 13-Б
8.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
39,10
Экономия при брони: -1,99 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,20
Экономия при брони: -1,68 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
10.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,14
Экономия при брони: -1,62 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
10.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
11.0 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 100 г №1
Фармаком
38,45
Экономия при брони: -1,34 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 33
56.1 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,57
Экономия при брони: -1,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
62.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,16
Экономия при брони: -1,13 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
62.9 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
23,96
Экономия при брони: -0,93 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 27 мин
Днепр, просп. Науки, 171
64.5 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,36
Экономия при брони: -1,48 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 1
65.2 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,89
Экономия при брони: -1,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 110
65.3 км
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ЭКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,58
Экономия при брони: -1,70 грн