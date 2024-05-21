Косметические средстваСредства по уходу за слизистыми оболочкамиСредства для ухода за полостью ртаДругие средства по уходу за полостью ртаБальзам для десен (Balsam for gums) Бальзам для десен (Balsam for gums) (290369) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 234,69 грн Без рецепта 1 шт от 234,69 грн В наличии в 7 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Weleda Объем 30 мл Косметические средства 4.1.7. Другие средства по уходу за полостью рта