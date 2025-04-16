Бальзам для десен (Balsam for gums)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
303,56
Экономия при брони: -13,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 44-А
30.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
309,23
Экономия при брони: -18,69 грн
В городах рядом
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4
106.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
305,34
Экономия при брони: -14,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
108.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
311,39
Экономия при брони: -20,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Державности, 28
109.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
312,32
Экономия при брони: -21,78 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
130.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
303,45
Экономия при брони: -12,91 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
132.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
308,62
Экономия при брони: -17,08 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
132.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
304,38
Экономия при брони: -13,84 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
133.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
301,99
Экономия при брони: -11,45 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
133.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
280,08
Экономия при брони: -11,53 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
134.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
308,56
Экономия при брони: -18,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
137.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
306,63
Экономия при брони: -16,09 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
137.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
307,07
Экономия при брони: -16,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
139.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
302,83
Экономия при брони: -12,29 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 142/142-А
193.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
301,67
Экономия при брони: -11,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
193.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
307,86
Экономия при брони: -17,32 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 116
193.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
309,72
Экономия при брони: -19,18 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
194.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
308,79
Экономия при брони: -18,25 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 207/2
196.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
311,62
Экономия при брони: -21,08 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 68/2
196.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
304,09
Экономия при брони: -13,55 грн