Бальзам для десен (Balsam for gums)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
308,97
Экономия при брони: -18,43 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
5.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
312,21
Экономия при брони: -21,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
310,19
Экономия при брони: -19,65 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
102.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
303,01
Экономия при брони: -12,47 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
132.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
308,24
Экономия при брони: -17,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
143.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
306,95
Экономия при брони: -16,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Петропавловская, 74
144.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
306,10
Экономия при брони: -15,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 49-А
145.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
309,29
Экономия при брони: -18,75 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
164.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
307,39
Экономия при брони: -16,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
185.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
311,94
Экономия при брони: -21,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
190.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
304,50
Экономия при брони: -13,96 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
193.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
305,61
Экономия при брони: -15,07 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
193.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
311,05
Экономия при брони: -19,51 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
195.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
306,05
Экономия при брони: -15,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
197.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
309,37
Экономия при брони: -18,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Лубны, ул. Монастырская, 72/1
231.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
305,75
Экономия при брони: -15,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
247.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
312,18
Экономия при брони: -21,64 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
254.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
281,40
Экономия при брони: -12,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Конотоп, ул. Батуринская, 1-А
255.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
305,99
Экономия при брони: -15,45 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
256.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
307,68
Экономия при брони: -17,14 грн