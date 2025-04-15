Бальзам для десен (Balsam for gums)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Львов
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
309,11
Экономия при брони: -18,57 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
307,56
Экономия при брони: -17,02 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
311,07
Экономия при брони: -20,53 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
300,82
Экономия при брони: -10,28 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
305,32
Экономия при брони: -14,78 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
301,87
Экономия при брони: -11,33 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Стрыйская, 57
4.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
301,93
Экономия при брони: -11,39 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Сыховская, 8
6.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
310,25
Экономия при брони: -19,71 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
255,12
Экономия при брони: -12,44 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
6.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
307,07
Экономия при брони: -16,53 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
8.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
303,97
Экономия при брони: -13,43 грн
Аптека низких цен
Самбор, ул. Валовая, 46
69.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
308,99
Экономия при брони: -18,45 грн
Аптека низких цен
Турка, пл. Рынок, 20
104.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
311,91
Экономия при брони: -21,37 грн
Аптека низких цен
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
114.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
301,93
Экономия при брони: -11,39 грн
Аптека низких цен
Ивано-Франковск, ул. Бандеры Степана, 77-Б
115.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
305,55
Экономия при брони: -15,01 грн
Аптека низких цен
Тернополь, ул. Патриарха Гузара Любомира, 2
119.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
303,15
Экономия при брони: -12,61 грн
Аптека низких цен
Луцк, просп. Воли, 66
138.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
301,17
Экономия при брони: -10,63 грн
Аптека низких цен
Полонное, ул. Леси Украинки, 212-А
250.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
304,76
Экономия при брони: -14,22 грн
Аптека копейка
Звягель, ул. Шевченко, 49
268.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
285,55
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Пирогова, 111-А
326.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
307,04
Экономия при брони: -16,50 грн