Бальзам для десен (Balsam for gums)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
306,06
Экономия при брони: -12,53 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
6.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
304,35
Экономия при брони: -13,81 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
7.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
308,64
Экономия при брони: -18,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
7.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
302,42
Экономия при брони: -11,88 грн
Аптека низких цен
Одесса, дорога Фонтанская, 58
9.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
305,37
Экономия при брони: -14,83 грн
Аптека копейка
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 63-А
11.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
301,72
Экономия при брони: -11,18 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
13.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
307,10
Экономия при брони: -16,56 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Высоцкого, 23
13.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
301,17
Экономия при брони: -10,63 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Килия, ул. Мира, 38
159.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
311,21
Экономия при брони: -20,67 грн
Аптека низких цен
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
226.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
309,46
Экономия при брони: -18,92 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Державности, 28
250.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
302,92
Экономия при брони: -12,38 грн
Аптека нежных цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4
254.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
301,40
Экономия при брони: -10,86 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
255.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
301,58
Экономия при брони: -11,04 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
257.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
310,43
Экономия при брони: -19,89 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 44-А
286.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
303,01
Экономия при брони: -12,47 грн
Аптека низких цен
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
340.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
304,82
Экономия при брони: -14,28 грн
Аптека шар@
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 142/142-А
340.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
302,48
Экономия при брони: -11,94 грн
Аптека копейка
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 116
341.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
310,10
Экономия при брони: -19,56 грн
Аптека копейка
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
343.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
308,03
Экономия при брони: -17,49 грн
Аптека копейка
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 68/2
343.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
311,36
Экономия при брони: -20,82 грн