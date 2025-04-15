Бальзам для десен (Balsam for gums)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Запорожье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
304,38
Экономия при брони: -13,84 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
280,08
Экономия при брони: -11,53 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
306,63
Экономия при брони: -16,09 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 37 мин
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
61.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
301,99
Экономия при брони: -11,45 грн
Аптека шар@
Днепр, просп. Науки, 171
64.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
308,56
Экономия при брони: -18,02 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 37 мин
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
69.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
307,07
Экономия при брони: -16,53 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 37 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
69.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
308,62
Экономия при брони: -17,08 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
72.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
303,45
Экономия при брони: -12,91 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Днепр, пер. Вольный, 2-А
76.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
302,83
Экономия при брони: -12,29 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 7 мин
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
92.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
311,77
Экономия при брони: -21,23 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 44-А
121.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
309,23
Экономия при брони: -18,69 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 37 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
136.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
303,56
Экономия при брони: -13,02 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 7 мин
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
196.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
309,81
Экономия при брони: -19,27 грн
Аптека нежных цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4
227.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
305,34
Экономия при брони: -14,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
228.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
311,39
Экономия при брони: -20,85 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Кропивницкий, ул. Державности, 28
230.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
312,32
Экономия при брони: -21,78 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 7 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
248.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
310,51
Экономия при брони: -19,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
248.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
305,29
Экономия при брони: -14,75 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Харьков, ул. Бекетова, 21
248.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
308,94
Экономия при брони: -18,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 7 мин
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
273.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
305,72
Экономия при брони: -15,18 грн