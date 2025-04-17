Бальзам для десен (Balsam for gums)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
303,59
Экономия при брони: -13,05 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
308,64
Экономия при брони: -18,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
310,60
Экономия при брони: -20,06 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
310,92
Экономия при брони: -20,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 111-А
4.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
310,31
Экономия при брони: -19,77 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Шевченко, 103
114.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
307,53
Экономия при брони: -16,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 212-А
122.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
310,92
Экономия при брони: -20,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
122.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
301,93
Экономия при брони: -11,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
130.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
307,91
Экономия при брони: -17,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
131.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
307,07
Экономия при брони: -16,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Фастов, ул. Соборная, 65
138.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
312,29
Экономия при брони: -21,75 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 44
138.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
308,41
Экономия при брони: -17,87 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Звягель, ул. Шевченко, 49
163.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
284,15
Экономия при брони: -15,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Боярка, ул. Крещатик, 4-А
176.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
308,21
Экономия при брони: -17,67 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
178.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
305,46
Экономия при брони: -14,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Крюковщина, ул. Жулянская, 2-А
185.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
308,82
Экономия при брони: -18,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Крюковщина, ул. Одесская, 70-Б
185.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
305,96
Экономия при брони: -15,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Шалимова Академика, 61
185.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
310,31
Экономия при брони: -19,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чайки, ул. Лобановского, 24
185.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
301,55
Экономия при брони: -11,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
185.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
304,15
Экономия при брони: -13,61 грн