Бальзам для десен (Balsam for gums)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
312,92
Экономия при брони: -21,38 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
306,22
Экономия при брони: -15,68 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
6.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
306,22
Экономия при брони: -15,68 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
6.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
304,94
Экономия при брони: -14,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
8.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
302,51
Экономия при брони: -11,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
8.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
308,53
Экономия при брони: -17,99 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
65.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
303,65
Экономия при брони: -13,11 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
67.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
304,23
Экономия при брони: -13,69 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
73.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
279,62
Экономия при брони: -11,07 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
77.6 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
302,16
Экономия при брони: -11,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 44-А
107.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
303,01
Экономия при брони: -12,47 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
126.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
307,13
Экономия при брони: -16,59 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
134.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
301,58
Экономия при брони: -11,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
190.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
302,60
Экономия при брони: -12,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
190.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
309,99
Экономия при брони: -19,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
194.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
303,10
Экономия при брони: -12,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
198.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
310,43
Экономия при брони: -19,89 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4
198.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
301,40
Экономия при брони: -10,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Державности, 28
203.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
302,92
Экономия при брони: -12,38 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
204.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
309,05
Экономия при брони: -18,51 грн