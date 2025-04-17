Бальзам для десен (Balsam for gums)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
284,23
Экономия при брони: -15,68 грн
В городах рядом
Аптека шар@
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 17/1
115.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
307,21
Экономия при брони: -16,67 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
311,30
Экономия при брони: -20,76 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лаврухина, 3
119.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
312,38
Экономия при брони: -21,84 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Красной Калины, 26
119.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
308,56
Экономия при брони: -18,02 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
123.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
302,51
Экономия при брони: -11,97 грн
Аптека шар@
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
124.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
309,49
Экономия при брони: -18,95 грн
Аптека копейка
Киев, просп. Европейского Союза, 43-А
126.1 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
300,94
Экономия при брони: -10,40 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Драгоманова, 2
128.5 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
311,42
Экономия при брони: -20,88 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Пчелки Елены, 6
128.7 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
309,61
Экономия при брони: -19,07 грн
Аптека низких цен
Буча, пер. Тихого Алексы, 4
129.0 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
307,18
Экономия при брони: -16,64 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
129.2 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
312,41
Экономия при брони: -21,87 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
129.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
307,04
Экономия при брони: -16,50 грн
Аптека низких цен
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129.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
306,42
Экономия при брони: -15,88 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гусовского, 8/10
129.4 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
309,99
Экономия при брони: -19,45 грн
Аптека низких цен
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
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Экономия при брони: -17,11 грн
Аптека шар@
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
311,39
Экономия при брони: -20,85 грн
Аптека низких цен
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130.8 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
306,48
Экономия при брони: -15,94 грн
Аптека низких цен
Ирпень, ул. Украинская, 83-Б
130.9 км
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл №1
Weleda
304,91
Экономия при брони: -14,37 грн