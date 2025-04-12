препарат неэффективен при лечении острой аллергической реакции и приступов удушья при БА.

Максимальный терапевтический эффект препарата наступает после нескольких недель систематического приема.

Нормализация функции гипофиз-надпочечниковой системы может длиться до 1 года. Поэтому в первые недели применения кетотифена предыдущее лечение рекомендуется продолжать и отменять его постепенно в течение длительного времени.

В начале продолжительной терапии кетотифеном нельзя резко прекращать лечение другими противоастматическими препаратами, особенно ГКС. У пациентов со стероидной зависимостью возможно развитие адренокортикальной недостаточности.

В случае интеркуррентной инфекции необходимо проводить специфическую антибактериальную терапию.

Во время применения препарата требуется наблюдение врача, учитывая возможность возникновения судорог.

Кетотифен следует с осторожностью назначать пациентам с эпилепсией в анамнезе из-за возможности снижения судорожного порога при лечении препаратом.

Во время терапии кетотифеном не следует употреблять алкоголь, потому что он усиливает депрессивный эффект кетотифена на ЦНС.

Следует прекратить прием препарата за 10–14 дней до выполнения кожных тестов для определения аллергии.

Если необходимо прекратить лечение кетотифеном, дозу постепенно снижают в течение 2–4 нед, чтобы избежать повторного возникновения симптомов БА.

Следует соблюдать осторожность при применении кетотифена пациентам с нарушениями функции печени. Принимая во внимание, что одновременное применение с пероральными гипогликемическими препаратами может вызвать тромбоцитопению, следует избегать такой комбинации или внимательно контролировать уровень тромбоцитов, если рекомендовано именно такое лечение.

Пшеничный крахмал в составе таблетки может содержать только следы глютена и считается безопасным для пациентов с целиакией.

Применение в период беременности или кормления грудью. Во время исследований на животных не установлено эмбриотоксичного и тератогенного действия кетотифена. Контролируемые клинические исследования с участием беременных не проводились. В период беременности кетотифен следует назначать только после строгой оценки наличия прямых указаний, в случаях, когда ожидаемая польза от лечения превышает потенциальный риск для плода.

Кетотифен проникает в грудное молоко. Поэтому на период лечения следует прекратить кормление грудью.

Дети. Клинические наблюдения подтверждают фармакокинетические особенности и показывают, что детям может быть необходима более высокая доза (в мг/кг), чем взрослым, для получения оптимальных результатов. Более высокие дозы переносятся также хорошо, как и более низкие.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. В начале лечения препарат Кетотифен Софарма может замедлить скорость реакций, что требует от больного повышенной осторожности во время управления транспортными средствами и работы с автоматизированными механизмами.