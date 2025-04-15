Кетотифен Софарма (Ketotifen Sopharma)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,00
Экономия при брони: -5,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
66,91
Экономия при брони: -8,31 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
67,41
Экономия при брони: -4,25 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Подорожник
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,17
Экономия при брони: -5,27 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,00
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
39,82
Экономия при брони: -0,13 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
65,18
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
64,50
Экономия при брони: -5,00 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
67,71
Экономия при брони: -7,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
67,15
Экономия при брони: -7,71 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
67,46
Экономия при брони: -7,27 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
64,29
Экономия при брони: -7,29 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
65,34
Экономия при брони: -8,79 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
67,37
Экономия при брони: -12,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
67,90
Экономия при брони: -14,75 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,00
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
61,82
Экономия при брони: -6,69 грн