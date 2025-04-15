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Кетотифен Софарма (Ketotifen Sopharma)

Кетотифен Софарма (Ketotifen Sopharma)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 174 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,00
Экономия при брони: -5,10 грн
57,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
66,91
Экономия при брони: -8,31 грн
58,60 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
67,41
Экономия при брони: -4,25 грн
63,16 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
57,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
59,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,17
Экономия при брони: -5,27 грн
57,90 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,00
Экономия при брони: -5,40 грн
57,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
39,82
Экономия при брони: -0,13 грн
39,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
65,18
Экономия при брони: -2,30 грн
62,88 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
64,50
Экономия при брони: -5,00 грн
59,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
56,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
67,71
Экономия при брони: -7,50 грн
60,21 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
67,15
Экономия при брони: -7,71 грн
59,44 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
67,46
Экономия при брони: -7,27 грн
60,19 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
64,29
Экономия при брони: -7,29 грн
57,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
65,34
Экономия при брони: -8,79 грн
56,55 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
67,37
Экономия при брони: -12,23 грн
55,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
67,90
Экономия при брони: -14,75 грн
53,15 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,00
Экономия при брони: -5,40 грн
57,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
61,82
Экономия при брони: -6,69 грн
55,13 грн
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