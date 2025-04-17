Кетотифен Софарма (Ketotifen Sopharma)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
62,52
Экономия при брони: -10,51 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
43,02
Экономия при брони: -2,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
67,05
Экономия при брони: -15,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,30
Экономия при брони: -2,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
64,50
Экономия при брони: -3,70 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,20
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
66,60
Экономия при брони: -14,59 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
67,15
Экономия при брони: -15,14 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
64,50
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
65,50
Экономия при брони: -12,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
65,92
Экономия при брони: -13,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
67,22
Экономия при брони: -16,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
43,46
Экономия при брони: -9,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,20
Экономия при брони: -2,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
42,15
Экономия при брони: -1,60 грн