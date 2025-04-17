Кетотифен Софарма (Ketotifen Sopharma)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
64,50
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,30
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
67,15
Экономия при брони: -15,43 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,30
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
67,98
Экономия при брони: -7,24 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
64,50
Экономия при брони: -4,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
65,40
Экономия при брони: -13,68 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
65,66
Экономия при брони: -13,89 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
67,05
Экономия при брони: -15,33 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
42,22
Экономия при брони: -1,87 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
65,05
Экономия при брони: -9,14 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
64,50
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,30
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
65,00
Экономия при брони: -8,93 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
64,96
Экономия при брони: -10,97 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma