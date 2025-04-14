Кетотифен Софарма (Ketotifen Sopharma)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 196 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
67,23
Экономия при брони: -13,29 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
67,28
Экономия при брони: -13,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
67,25
Экономия при брони: -10,18 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
64,70
Экономия при брони: -5,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,30
Экономия при брони: -4,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
61,86
Экономия при брони: -11,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
67,10
Экономия при брони: -11,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,30
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
65,25
Экономия при брони: -14,89 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
66,47
Экономия при брони: -16,11 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
62,38
Экономия при брони: -13,77 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
65,47
Экономия при брони: -14,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
66,54
Экономия при брони: -15,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
66,48
Экономия при брони: -4,66 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
62,73
Экономия при брони: -14,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
64,90
Экономия при брони: -16,29 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
66,07
Экономия при брони: -13,74 грн