Кетотифен Софарма (Ketotifen Sopharma)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 140 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
59,88
Экономия при брони: -10,35 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,00
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
59,56
Экономия при брони: -3,69 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
66,55
Экономия при брони: -16,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
66,39
Экономия при брони: -11,77 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
57,47
Экономия при брони: -2,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
60,46
Экономия при брони: -5,84 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
65,61
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
69,57
Экономия при брони: -20,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
65,69
Экономия при брони: -17,08 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
39,82
Экономия при брони: -1,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
65,94
Экономия при брони: -9,23 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
19,61
Экономия при брони: -0,50 грн