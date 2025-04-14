Кетотифен Софарма (Ketotifen Sopharma)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 160 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
65,09
Экономия при брони: -9,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
67,07
Экономия при брони: -11,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,30
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,20
Экономия при брони: -1,50 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
66,92
Экономия при брони: -13,59 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
66,39
Экономия при брони: -10,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
67,66
Экономия при брони: -8,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,20
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
67,01
Экономия при брони: -16,45 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
67,18
Экономия при брони: -16,62 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
68,85
Экономия при брони: -6,96 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
67,28
Экономия при брони: -11,08 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
65,68
Экономия при брони: -10,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
64,60
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
67,39
Экономия при брони: -7,97 грн