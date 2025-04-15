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Кетотифен Софарма (Ketotifen Sopharma)

Кетотифен Софарма (Ketotifen Sopharma)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 198 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
58,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
68,30
Экономия при брони: -7,57 грн
60,73 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,30
Экономия при брони: -2,70 грн
60,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
58,80 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
64,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,50
Экономия при брони: -2,90 грн
60,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,10 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
68,12
Экономия при брони: -6,23 грн
61,89 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
66,73
Экономия при брони: -7,88 грн
58,85 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
42,22 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
40,42 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,30
Экономия при брони: -2,70 грн
60,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,50
Экономия при брони: -2,90 грн
60,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
59,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,30
Экономия при брони: -2,70 грн
60,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
57,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
59,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
19,88 грн
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