Кетотифен Софарма (Ketotifen Sopharma)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 198 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
68,30
Экономия при брони: -7,57 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,30
Экономия при брони: -2,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,50
Экономия при брони: -2,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
68,12
Экономия при брони: -6,23 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
66,73
Экономия при брони: -7,88 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,30
Экономия при брони: -2,70 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,50
Экономия при брони: -2,90 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,30
Экономия при брони: -2,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma