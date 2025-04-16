Кетотифен Софарма (Ketotifen Sopharma)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
60,31
Экономия при брони: -6,73 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
66,45
Экономия при брони: -11,13 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
66,50
Экономия при брони: -11,34 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
67,25
Экономия при брони: -12,09 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,50
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
63,30
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
68,43
Экономия при брони: -10,16 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
66,50
Экономия при брони: -12,15 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
65,41
Экономия при брони: -11,06 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
66,57
Экономия при брони: -14,54 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
64,50
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
60,53
Экономия при брони: -8,50 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
66,04
Экономия при брони: -11,72 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
66,92
Экономия при брони: -12,60 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
64,50
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma
64,96
Экономия при брони: -12,93 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Кетотифен Софарма таблетки 1 мг блистер №30
Sopharma