Леваксела® (Levaxela)
Леваксела инструкция по применению
Состав
Левофлоксацин - 500 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Левофлоксацин — синтетический антибактериальный препарат группы фторхинолонов, S (-) энантиомер рацемической смеси лекарственного средства офлоксацина.
Механизм действия. Левофлоксацин как антибактериальный препарат группы фторхинолонов действует на комплекс ДНК-гиразы и топоизомеразу IV.
Соотношение фармакокинетика/фармакодинамика. Степень бактериальной активности левофлоксацина зависит от соотношения Cmax плазме крови или АUC и минимальной ингибирующей (угнетающей) концентрации (МИК).
Механизм резистентности. Основной механизм резистентности является следствием мутации в генах gyr-A. In vitro существует перекрестная резистентность между левофлоксацином и другими фторхинолонами. Благодаря механизму действия обычно не существует перекрестной резистентности между левофлоксацином и другими классами антибактериальных средств.
Контрольные точки. Рекомендуемые Европейским комитетом по тестированию антимикробной чувствительности (EUCAST) предельные значения МИК левофлоксацина, отделяющие чувствительные микроорганизмы от организмов промежуточно чувствительных (умеренно резистентных) и промежуточно чувствительные от резистентных организмов, представлены в табл. 1 тестирования МИК (мг/л).
Таблица 1. Клинические предельные значения МИК левофлоксацина, мг/л
|Патоген
|Чувствительные
|Резистентные
|Enterobacteriacae
|≤1
|>2
|Pseudomonas spp.
|≤1
|>2
|Acinetobacter spp.
|≤1
|>2
|Staphylococcus spp.
|≤1
|>2
|S. pneumoniae1
|≤2
|>2
|Streptococcus A, B, C, G
|≤1
|>2
|H. influenzae2,3
|≤1
|>1
|M. catarrhalis3
|≤1
|>1
|Предельные значения, не связанные с видами4
|≤1
|>2
1Предельные значения касаются терапии в высоких дозах.
2Возможен низкий уровень резистентности (МИК левофлоксацина — 0,12–0,5 мг/л), но не существует доказательств, что он имеет клиническое значение для H. influenza.
3Штамы с величинами МИК, выше порогового значения между чувствительными и промежуточно чувствительными (умеренно резистентными) штаммами, очень редкими или о них еще не сообщалось. Тесты на идентификацию и противомикробную чувствительность на любом таком изоляте следует повторить и, если результат будет подтвержден, направить изолят в уполномоченную лабораторию.
Предельные значения МИК, не связанные с видами, были определены преимущественно по данным фармакокинетики/фармакодинамики и не зависели от распределения МИК определенных видов. Предельные значения МИК используются только для видов, которым не было определено конкретное для вида предельное значение, и не используются для видов, где не рекомендуется тестирование на чувствительность или для которых существует недостаточно доказательств сомнительных видов (Enterococcus, Neisseria, грамотрицательные анаэробы).
4Граничное значение пероральных доз от 500 мг однократно до 500 мг 2 раза в сутки и в/в доз — от 500 мг однократно до 500 мг 2 раза в сутки.
Распространенность резистентности может варьировать географически и со временем для выбранных видов, желательно получить локальную информацию о резистентности, особенно при тяжелых инфекциях. При необходимости следует обратиться за советом к специалисту, когда местная распространенность резистентности такова, что полезность агента при некоторых типах инфекций сомнительна.
Таблица 2.
|Обычно чувствительные виды
|Аэробные грамположительные бактерии
Bacillus anthracis, Staphylococcus aureus methicillin-susceptible, Staphylococcus saprophyticus, Streptococci, group C and G, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumonia, Streptococcus pyogenes
|Аэробные грамотрицательные бактерии
Eikenella corrodens, Haemophilus influenza, Haemophilus para-influenzae, Klebsiella oxytoca, Moraxella catarrhalis, Pasteurella multocida, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri
|Анаэробные бактерии
Peptostreptococcus
|Другие
Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Chlamydia trachomatis, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum
|Виды, для которых приобретенная (вторичная) резистентность может быть проблематичной
|Аэробные грамположительные бактерии
Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus methicillin-resistant*, Coagulase negative Staphylococcus spp.
|Аэробные грамотрицательные бактерии
Acinetobacter baumannii, Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Morganella morganii, Proteus mirabilis, Providencia stuartii, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens
|Анаэробные бактерии
Bacteroides fragilis
|Существенно резистентные штаммы
Аэробные грамположительные бактерии
Enterococcus faecium
*Механизм резистентности Staphylococcus aureus, вероятно, имеет корезистентность к фторхинолонам, включая левофлоксацин.
Фармакокинетика
Абсорбция. Левофлоксацин при пероральном приеме быстро и почти полностью всасывается, при этом Cmax в плазме крови достигается через 1–2 ч. Биодоступность составляет примерно 99–100%.
Еда почти не влияет на всасывание левофлоксацина.
Равновесное состояние достигается в течение 48 ч при режиме дозирования 500 мг 1 или 2 раза в сутки.
Распределение. Примерно 30–40% левофлоксацина связывается с протеином сыворотки крови. Средний объем распределения левофлоксацина составляет около 100 л после однократного и повторного введения дозы 500 мг, что указывает на его широкое распространение в тканях организма.
Проникновение в ткани и жидкости организма. Левофлоксацин обладает способностью проникать в слизистую оболочку бронхов, жидкости эпителиальной выстилки, альвеолярных макрофагов, тканей легких, кожи (содержания пузырей), тканей предстательной железы и мочи. Однако левофлоксацин плохо проникает в СМЖ.
Метаболизм. Левофлоксацин метаболизируется в очень незначительной степени, метаболитами являются дисметил-левофлоксацин и левофлоксацин N-оксид. Эти метаболиты составляют менее 5% количества препарата, который выделяется с мочой. Левофлоксацин является стереохимически стабильным и не подлежит инверсии хиральной структуры.
Выведение. После приема и введения левофлоксацин выводится из плазмы крови относительно медленно (Т½ составляет 6–8 ч). Выделение осуществляется обычно почками (85% введенной дозы). Средний выраженный общий клиренс левофлоксацина после введения одной дозы 500 мг составлял 175±29,2 мл/мин. Нет существенной разницы фармакокинетики левофлоксацина после в/в и перорального введения, что свидетельствует о взаимозаменяемости этих путей (приема и в/в).
Линейность. Левофлоксацин имеет линейную фармакокинетику в диапазоне доз от 50 до 1000 мг.
Пациенты с почечной недостаточностью. На фармакокинетику левофлоксацина влияет почечная недостаточность. При снижении функции почек снижается почечное выведение и клиренс, а T½ увеличиваются, как видно из приведенной ниже табл. 3.
Таблица 3.
|Клиренсе креатинина, мл/мин
|<20
|20–49
|50–80
|Почечный клиренс, мл/мин
|13
|26
|57
|T½, ч
|35
|27
|9
Пациенты пожилого возраста. Нет значительных различий фармакокинетики левофлоксацина у пациентов молодого и пожилого возраста, кроме различий, связанных с клиренсом креатинина.
Половые различия. Отдельный анализ относительно пациентов женского и мужского пола продемонстрировал незначительные различия в фармакокинетике левофлоксацина в зависимости от пола. Не существует доказательств того, что эти половые различия являются клинически значимыми.
Показания Леваксела
- негоспитальная пневмония;
- осложненные инфекции кожи и мягких тканей;
- осложненные инфекции мочевых путей (в том числе пиелонефрит);
- хронический бактериальный простатит;
- легочная форма сибирской язвы: профилактика после контактов и лечения.
Применение Леваксела
таблетки
Препарат принимать 1 или 2 раза в сутки. Доза зависит от типа и тяжести инфекции. Продолжительность лечения зависит от течения болезни. Рекомендовано продолжать терапию препаратом по крайней мере в течение 48–72 ч после нормализации температуры тела или подтвержденного микробиологическими тестами уничтожения возбудителей.
Таблица 4. Дозирование для пациентов с нормальной функцией почек, у которых клиренс креатинина 50 мл/мин
|Показания
|Доза, мг
|Количество приемов (раз) в сутки
|Продолжительность лечения
|Острый синусит
|500
|1
|10–14 дней
|Обострение хронического бронхита
|500
|1
|7–10 дней
|Негоспитальная пневмония
|500
|1–2
|7–14 дней
|Пиелонефрит
|500
|1
|7–10 дней
|Осложненные инфекции мочевыводящих путей
|500
|1
|7–14 дней
|Неосложненные инфекции мочевыводящих путей (цистит)
|250
|1
|3 дня
|Хронический бактериальный простатит
|500
|1
|28 дней
|Осложненные инфекции кожи и мягких тканей
|500
|1–2
|7–14 дней
|Легочная форма сибирской язвы
|500
|1
|8 нед
Таблица 5. Дозирование для пациентов с нарушенной функцией почек, у которых клиренс креатинина <50 мл/мин
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Режим дозирования (в зависимости от тяжести инфекции и нозологической формы)
|250 мг/24 ч
|500 мг/24 ч
|500 мг/12 ч
|50–20
|первая доза – 250 мг, следующие – 125 мг/24 ч
|первая доза – 500 мг, следующие – 250 мг/24 ч
|первая доза – 500 мг, следующие – 250 мг/12 ч
|19–10
|первая доза – 250 мг, следующие – 125 мг/48 ч
|первая доза – 500 мг, следующие – 125 мг/24 ч
|первая доза – 500 мг, следующие – 125 мг/12 ч
|<10 (а также при гемодиализе и ХАПД1)
|первая доза – 250 мг, следующие – 125 мг/48 ч
|первая доза – 500 мг, следующие – 125 мг/24 ч
|первая доза – 500 мг, следующие – 125 мг/24 ч
1После гемодиализа или хронического амбулаторного перитонеального диализа (ХАПД) дополнительных доз не требуется.
Дозирование для пациентов с нарушенной функцией печени. Коррекции дозы не требуется, поскольку левофлоксацин в незначительной степени метаболизируется в печени и выделяется преимущественно почками.
Дозирование для пациентов пожилого возраста. Если функция почек не нарушена, нет необходимости в коррекции дозы.
Способ применения. Таблетки Леваксела следует глотать целиком, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости. Для коррекции дозы таблетки могут быть разделены по черте. Таблетки можно принимать во время или между приемами пищи. Таблетки Леваксела следует принимать по крайней мере за 2 ч до или после приема антацидов, содержащих железо, соли цинка, магний или алюминий, или диданозина (это касается только лекарственных форм диданозина с алюминием или магнием, содержащим буферные агенты) или сукральфата, поскольку указанные препараты могут снижать всасывание левофлоксацина (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Р-р для инфузий Леваксела вводится медленно 1 или 2 раза в сутки. Дозировка зависит от типа и тяжести инфекции, а также чувствительности к препарату возможного возбудителя. Лечение препаратом Леваксела после первоначального использования его в/в формы может быть завершено применением пероральной формы при условии приемлемости такого лечения для конкретного пациента. Учитывая биоэквивалентность парентеральных и пероральных лекарственных форм, можно использовать одинаковую их дозу.
Таблица 6. Дозирование для пациентов с нормальной функцией почек, у которых клиренс креатинина 50 мл/мин
|Показание
|Доза, мг
|Количество приемов (раз) в сутки
|Продолжительность лечения
|Негоспитальная пневмония
|500
|1–2
|7–14 дней
|Пиелонефрит
|500
|1
|7–10 дней
|Осложненные инфекции мочевыводящих путей
|500
|1
|7–14 дней
|Хронический бактериальный простатит
|500
|1
|28 дней
|Осложненные инфекции кожи и мягких тканей
|500
|1–2
|7–14 дней
|Легочная форма сибирской язвы
|500
|1
|8 нед
Таблица 7. Дозирование для пациентов с нарушенной функцией почек, у которых клиренс креатинина <50 мл/мин
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Режим дозирования (в зависимости от тяжести инфекции и нозологической формы)
|250 мг/24 ч
|500 мг/24 ч
|500 мг/12 ч
|50–20
|первая доза – 250 мг, последующие – 125 мг/24 ч
|первая доза – 500 мг, последующие – 250 мг/24 ч
|первая доза – 500 мг, последующие – 250 мг/12 ч
|19–10
|первая доза – 250 мг, последующие – 125 мг/48 ч
|первая доза – 500 мг, последующие – 125 мг/24 ч
|первая доза – 500 мг, последующие – 125 мг/12 ч
|<10 (а также при гемодиализе и ХАПД1)
|первая доза – 250 мг, последующие – 125 мг/48 ч
|первая доза – 500 мг, последующие – 125 мг/24 ч
|первая доза – 500 мг, последующие – 125 мг/24 ч
1После гемодиализа или хронического амбулаторного перитонеального диализа (ХАПД) дополнительных доз не требуется.
Дозирование для пациентов с нарушенной функцией печени. Коррекции дозы не требуется, поскольку левофлоксацин в незначительной степени метаболизируется в печени и выделяется преимущественно почками.
Дозирование для пациентов пожилого возраста. Если функция почек не нарушена, нет необходимости в коррекции дозы.
Способ применения. Р-р для инфузий Леваксела предназначен только для медленного введения; его назначают 1 или 2 раза в сутки. Продолжительность инфузии должна составлять не менее 30 мин для 250 мг или 60 мин — для 500 мг р-ра (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Вопрос несовместимости рассмотрен в разделе Несовместимость, совместимость с другими инфузионными р-рами — в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к левофлоксацину, другим фторхинолонам или к любому ингредиенту препарата;
- эпилепсия;
- повреждения сухожилий, связанное с применением фторхинолонов;
- детский возраст;
- период беременности и кормления грудью.
Побочные эффекты
ниже указаны побочные реакции по системам органов и частоте: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1000), неизвестно (частоту нельзя оценить на основании имеющихся данных). В пределах каждой группы по частоте проявлений нежелательные явления отмечены в порядке уменьшения их тяжести.
Таблица 8.
|Классы и системы органов
|Часто
|Нечасто
|Редко
|Инфекции и инвазии
|Грибковые инфекции, включая инфекции, вызванные грибами рода Candida. Резистентность патогенных микроорганизмов
|Со стороны кровеносной и лимфатической систем
|Лейкопения
Эозинофилия
|Тромбоцитопения Нейтропения
|Со стороны иммунной системы
|Отек Квинке
Повышенная чувствительность
|Нарушение обмена веществ и питания
|Анорексия
|Гипогликемия, особенно у больных сахарным диабетом
|Со стороны психики
|Бессоница
|Тревожность
Спутанность сознания
Нервозность
|Психотические реакции (например с галлюцинациями, паранойей)
Депрессия
Ажитация
Нарушение сна
Кошмары
|Со стороны нервной системы
|Головная боль
Головокружение
|Сонливость
Тремор
Дисгевзия
|Судороги, парестезии
|Со стороны органа зрения
|Нарушение зрения, такие как затуманенное зрение
|Со стороны органа слуха
|Вертиго
|Шум в ушах
|Со стороны сердечно-сосудистой системы
|Тахикардия
Сердцебиение
|Со стороны сосудистой системы
|Касаются только формы препарата в/в введения: флебит
|Артериальная гипотензия
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|Одышка
|Со стороны пищеварительного тракта
|Диарея
Рвота
Тошнота
|Боль в животе
Диспепсия
Метеоризм
Запор
|Геморрагическая диарея, редко может быть признаком энтероколита, включая псевдомембранозный
Панкреатит
|Со стороны печени и желчевыводящих путей
|Повышение уровня печеночных ферментов (АлАТ/АсАТ, ЩФ, ГГТ)
|Повышение уровня билирубина в крови
|Со стороны кожи и подкожных тканей2
|Сыпь
Зуд
Крапивница
Гипергидроз
|Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
|Артралгия
Боль в мыщцах
|Нарушения со стороны сухожилий, включая тендинит (например ахиллова сухожилия)
Мышечная слабость, которая может иметь значение у пациентов с миастенией
|Со стороны мочевыделительной системы
|Повышение уровня креатинина в крови
|ОПН (например вследствие интерстициального нефрита)
|Общие нарушения и реакции в месте введения
|Касаются только формы препарата для в/в введения: реакция в месте инфузии (боль, покраснение)
|Астения
|Лихорадка
1Анафилактические и анафилактоидные реакции могут иногда возникать даже после введения первой дозы препарата.
2Реакции слизистой оболочки могут иногда возникать даже после введения первой дозы препарата.
К другим побочным эффектам, связанным с применением фторхинолонов, относятся приступы порфирии у больных порфирией.
Особые указания
метициллинрезистентный S. аureus
Для метициллинрезистентного S. аureus (MRSA) существует очень высокая вероятность корезистентности к фторхинолонам, в том числе к левофлоксацину. В связи с этим левофлоксацин не рекомендуется для лечения при инфекциях, известным или подозреваемым возбудителем которых является MRSA, за исключением случаев, когда результаты лабораторных тестов подтвердили чувствительность возбудителя к левофлоксацину.
Резистентность E. coli (частого возбудителя инфекций мочевыводящих путей) к фторхинолонам варьирует в разных странах. При назначении фторхинолонов следует учитывать местную распространенность резистентности E. сoli к фторхинолонам.
Легочная форма сибирской язвы: применение препарата для лечения человека базируется на основе данных in vitro о восприимчивости Bacillus anthracis и экспериментальных данных о применении препарата у животных вместе с ограниченными данными о его применении для лечения человека. Врачи должны обратиться к национальным и/или международным согласованным рекомендациям по лечению сибирской язвы.
Продолжительность инфузии. Рекомендуемая продолжительность инфузии должна составлять не менее 30 мин для 250 мг или 60 мин — для 500 мг р-ра левофлоксацина для инфузий. Известно, что во время инфузии офлоксацина может развиться тахикардия и временное снижение АД. Редко в результате сильного снижения АД может развиться сердечно-сосудистая недостаточность. Если заметное снижения АД происходит во время инфузии левофлоксацина (L-изомер офлоксацина), введение препарата следует немедленно прекратить.
Тендинит и разрыв сухожилий. Редко возможны случаи тендинита. Чаще всего это касается ахиллова сухожилия и может привести к разрыву. Этот нежелательный эффект может возникать в течение 48 ч после начала лечения и может быть двусторонним. Риск развития тендинита и разрыва сухожилия повышается у пациентов в возрасте от 60 лет, у лиц, получающих препарат в дозе 1000 мг/сут, и у пациентов, принимающих кортикостероиды. Пациентам пожилого возраста следует корригировать дозу препарата в зависимости от клиренса креатинина (см. ПРИМЕНЕНИЕ). В связи с вышеизложенным следует тщательно следить за состоянием здоровья этих пациентов при назначении им левофлоксацина. Пациентам следует проконсультироваться с врачом, если у них возникнут симптомы тендинита. При подозрении на тендинит требуется немедленно прекратить лечение левофлоксацином и начать необходимое лечение (например иммобилизацию) пораженного сухожилия (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Заболевания, вызванные Clostridium difficile. Диарея, особенно тяжелой степени, стойкая и/или с примесью крови, возникает во время или после лечения левофлоксацином (в том числе в течение нескольких недель после терапии), может быть симптомом заболевания, вызванного Clostridium difficile. Тяжелой формой данного заболевания является псевдомембранозный колит (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В связи с этим врачу необходимо учитывать возможность наличия заболевания, вызванного Clostridium difficile, если у пациента на фоне лечения левофлоксацином или после него развивается диарея тяжелой степени. При подозрении на заболевание, обусловленное Clostridium difficile, левофлоксацин следует немедленно отменить и в неотложном порядке начать необходимую терапию. Лекарственные средства, подавляющие перистальтику кишечника, в этом случае противопоказаны.
Пациенты со склонностью к судорогам. Хинолоны могут снижать судорожный порог и провоцировать развитие судорог. Левофлоксацин противопоказан пациентам с эпилепсией в анамнезе (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Как и другие хинолоны, его следует применять с крайней осторожностью пациентам, склонным к судорогам, и при одновременном лечении действующими веществами, снижающими судорожный порог, например теофиллином (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). В случае возникновения судорожного припадка (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ) левофлоксацин следует отменить.
Пациенты с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Пациенты со скрытыми или явными нарушениями активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы могут иметь склонность к гемолитическим реакциям при лечении хинолоновых антибиотиками. В связи с этим в случае необходимости применения левофлоксацина у этих пациентов требуется контроль относительно возможного возникновения гемолиза.
Пациенты с почечной недостаточностью. Поскольку левофлоксацин выделяется в основном почками, требуется коррекция дозы для пациентов с нарушенной функцией почек (почечной недостаточностью) (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Реакции повышенной чувствительности (гиперчувствительности). Левофлоксацин может привести к серьезным, потенциально летальным реакциям гиперчувствительности (например от ангионевротического отека до анафилактического шока), в отдельных случаях после применения первой же дозы препарата. При возникновении реакций гиперчувствительности необходимо отменить прием левофлоксацина, обратиться к врачу и начать соответствующее лечение.
Тяжелые буллезные реакции. При применении левофлоксацина сообщалось о возникновении тяжелых буллезных реакций, таких как синдром Стивенса — Джонсона или токсический эпидермальный некролиз (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). При возникновении каких-либо реакций со стороны кожи и/или слизистой оболочки следует немедленно прекратить прием левофлоксацина, обратиться к врачу и при необходимости начать соответствующее лечение.
Изменение уровня глюкозы в крови. Как и при применении всех хинолонов, сообщалось о случаях изменений со стороны уровня глюкозы в крови, среди которых были случаи как гипогликемии, так и гипергликемии, которые отмечали, как правило, у пациентов с сахарным диабетом, получавших сочетанное применение пероральных сахароснижающих препаратов (например глибенкламид) или инсулина. Сообщалось о случаях гипогликемической комы. У пациентов с сахарным диабетом рекомендуется тщательно контролировать уровень глюкозы в крови (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Профилактика фотосенсибилизации. Сообщалось о случаях фотосенсибилизации на фоне применения левофлоксацина (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Для предотвращения фотосенсибилизации рекомендуется, чтобы пациенты не испытывали без надобности влияния сильного солнечного излучения или облучения искусственными источниками УФ-лучей (например УФ-лампой «искусственное солнце», лампами солярия), во время лечения и в течение 48 ч после прекращения приема левофлоксацина.
Пациенты, получающие антагонисты витамина K. Из-за возможного повышения уровней показателей свертывания крови (протромбиновое время/международное нормализованное отношение) и/или повышения частоты геморрагических осложнений у пациентов, получающих левофлоксацин в комбинации с антагонистом витамина К (например варфарин), при одновременном применении этих средств необходимо контролировать показатели свертывания крови (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Психотические реакции. Сообщалось о психотических реакциях у пациентов, принимающих хинолоны, включая левофлоксацин. Очень редко они прогрессировали до суицидальных мыслей и саморазрушающего поведения, иногда только после приема единой дозы левофлоксацина (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Если у пациента возникают эти реакции, прием левофлоксацина следует прекратить и принять соответствующие меры. Рекомендуется с осторожностью применять левофлоксацин пациентам с психотическими расстройствами или лицам с психическими заболеваниями в анамнезе.
Удлинение интервала Q–T. Следует с осторожностью относиться к применению фторхинолонов, включая левофлоксацин, пациентам с известными факторами риска удлинения интервала Q–T, такими как:
- врожденный или приобретенный синдром удлинения интервала Q–T;
- одновременное применение лекарственных средств, обладающих способностью удлинять интервал Q–T (таких как антиаритмические средства класса IА и III, трициклические антидепрессанты, макролиды, антипсихотические лекарственные средства);
- нарушение баланса электролитов (например гипокалиемия, гипомагниемия);
- заболевания сердца (например сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, брадикардия) (см. ПРИМЕНЕНИЕ (Пациенты пожилого возраста), ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ, ПЕРЕДОЗИРОВКА) .
Пациенты пожилого возраста и женщины могут быть более чувствительными к лекарственным средствам, удлиняющим интервал Q–T. В связи с этим необходимо с осторожностью применять фторхинолоны, включая левофлоксацин, пациентам этих групп.
Периферическая нейропатия. Сообщалось о случаях сенсорной или сенсомоторной периферической нейропатии, которая может быстро наступать, у пациентов, принимающих фторхинолоны, включая левофлоксацин. Прием левофлоксацина следует прекратить, если у больного отмечают симптомы нейропатии, чтобы предупредить возникновение необратимого состояния.
Гепатобилиарные нарушения. При применении левофлоксацина (преимущественно у пациентов с тяжелыми основными заболеваниями, например сепсисом) сообщалось о случаях некроза печени до печеночной недостаточности с летальным исходом (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Пациентам следует рекомендовать прекратить лечение и обратиться к врачу, если возникают такие проявления и симптомы болезни печени, как анорексия, желтуха, потемнение мочи, зуд или боль в области живота.
Обострение myasthenia gravis. Фторхинолоны, включая левофлоксацин, имеют эффект нервно-мышечной блокады и могут обострять мышечную слабость у пациентов с myasthenia gravis. В пострегистрационный период у больных с myasthenia gravis с применением фторхинолонов были ассоциированы серьезные побочные реакции, включая летальные случаи и состояния, требующие мероприятий по поддержке дыхания. Левофлоксацин не рекомендуется применять пациентам с myasthenia gravis в анамнезе.
Нарушение зрения. Если при приеме левофлоксацина возникают какие-либо нарушения зрения или побочные реакции со стороны органа зрения, следует немедленно обратиться к офтальмологу (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ и Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами).
Суперинфекция. Применение левофлоксацина, особенно длительное, может приводить к чрезмерному росту нечувствительных (резистентных) к препарату микроорганизмов. Если на фоне терапии развивается суперинфекция, необходимо принять соответствующие меры.
Влияние на результаты лабораторных исследований. У пациентов, получавших левофлоксацин, определение опиатов в моче может дать ложноположительный результат. Может возникнуть необходимость подтверждения положительных результатов на опиаты, полученные при скрининговом тесте, с помощью более специфических методов.
Левофлоксацин может подавлять рост Mycobacterium tuberculosis и в связи с этим приводить к ложноотрицательным результатам при бактериологической диагностике туберкулеза.
Особые предостережения относительно неактивных ингредиентов. Леваксела содержит 354,20 мг натрия в 100 мл р-ра, что необходимо учитывать пациентам, придерживающимся диеты с контролируемым потреблением кухонной соли.
Применение в период беременности и кормления грудью. Из-за отсутствия исследований и возможного повреждения хинолонами суставного хряща в организме, который растет, препарат противопоказан беременным и кормящим грудью. Если во время лечения диагностируют беременность, об этом следует сообщить врачу.
Левофлоксацин не вызывал нарушений фертильности или репродуктивной функции у животных.
Дети. Левофлоксацин противопоказан детям (в возрасте до 18 лет), поскольку не исключено повреждение суставного хряща.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Некоторые побочные реакции (например головокружение/вертиго, сонливость, нарушение зрения) могут нарушать способность пациента к концентрации внимания и скорость его реакции и, таким образом, вызывать повышенный риск в тех ситуациях, когда эти качества имеют особенно большое значение (например при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами).
Взаимодействия
влияние других лекарственных средств на левофлоксацин
Теофиллин, фенбуфен или подобные НПВП. Не выявлено фармакокинетического взаимодействия левофлоксацина с теофиллином. Однако возможно существенное снижение судорожного порога при одновременном применении хинолонов с теофиллином и НПВП и другими агентами, которые уменьшают судорожный порог. Концентрация левофлоксацина в присутствии фенбуфена была примерно на 13% выше, чем при приеме только левофлоксацина.
Пробенецид и циметидин. Пробенецид и циметидин статистически достоверно влияют на выведение левофлоксацина. Почечный клиренс левофлоксацина снижается в присутствии циметидина на 24% и пробенецида на 34%, потому что оба препарата способны блокировать канальцевую секрецию левофлоксацина. Однако при дозах, испытываемых в ходе исследования, маловероятно, чтобы статистически значимые кинетические различия имели клиническую значимость. Следует с осторожностью относиться к одновременному приему левофлоксацина с лекарственными средствами, влияющими на канальцевую секрецию, такими как пробенецид и циметидин, особенно пациентам с почечной недостаточностью.
Другая информация. На фармакокинетику левофлоксацина при одновременном с ним применении не оказывают никакого клинически значимого влияния такие лекарственные средства: карбонат кальция, дигоксин, глибенкламид, ранитидин.
Влияние левофлоксацина на другие лекарственные средства
Циклоспорин. Т½ циклоспорина увеличивается на 33% при одновременном приеме с левофлоксацином.
Антагонисты витамина К. При одновременном применении с антагонистами витамина К (например варфарином) сообщалось о повышении коагуляционных тестов (протромбиновое время/международное нормализованное отношение) и/или кровотечениях, которые могут быть выраженными. Несмотря на это, у пациентов, получающих параллельно антагонисты витамина К, необходимо контролировать показатели коагуляции (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Лекарственные средства, удлиняющие интервал Q–T. Левофлоксацин, как и другие фторхинолоны, следует применять с осторожностью пациентам, получающим лекарственные средства, известные своей способностью удлинять интервал Q–T (например антиаритмические средства класса IA и III, трициклические антидепрессанты, макролиды и антипсихотические лекарственные средства) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ (удлинение интервала Q–T)).
Другая значимая информация. Не отмечается влияния левофлоксацина на фармакокинетику теофиллина (который является субстратом фермента CYP 1A2), что свидетельствует о том, что левофлоксацин не является ингибитором CYP 1A2.
Несовместимость. Препарат не следует смешивать с инфузионными р-рами и инъекциями, имеющими при рН 3–4 физическую и химическую нестабильность (такими как бикарбонат натрия, пенициллин, гепарин).
Не следует смешивать препарат с другими лекарственными средствами в одной емкости, кроме указанных в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Передозировка
симптомы. Важнейшие предполагаемые симптомы передозировки левофлоксацина касаются ЦНС: спутанность сознания, головокружение, нарушение сознания и судорожные припадки, галлюцинации, тремор, тошнота, эрозия слизистой оболочки, удлинение Q–T-интервала.
Лечение. В случае передозировки необходимо проводить тщательное наблюдение за состоянием здоровья пациента, включая ЭКГ. Лечение симптоматическое. Гемодиализ, в том числе перитонеальный диализ и хронический амбулаторный перитонеальный диализ, не является эффективным для выведения левофлоксацина из организма. Не существует никаких специфических антидотов.
Условия хранения
таблетки. Не требуется специальных условий хранения.
Р-р для инфузий. В оригинальной упаковке для защиты от действия света.
Время введения: р-р не нуждается в защите от действия света.
Срок годности после перфорации резиновой пробки: немедленное использование (в течение 3 ч).
С микробиологической точки зрения р-р для инфузий следует использовать немедленно. Если использование откладывается, ответственность за нарушение условий использования и хранения возлагается на пользователя.