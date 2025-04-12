метициллинрезистентный S. аureus

Для метициллинрезистентного S. аureus (MRSA) существует очень высокая вероятность корезистентности к фторхинолонам, в том числе к левофлоксацину. В связи с этим левофлоксацин не рекомендуется для лечения при инфекциях, известным или подозреваемым возбудителем которых является MRSA, за исключением случаев, когда результаты лабораторных тестов подтвердили чувствительность возбудителя к левофлоксацину.

Резистентность E. coli (частого возбудителя инфекций мочевыводящих путей) к фторхинолонам варьирует в разных странах. При назначении фторхинолонов следует учитывать местную распространенность резистентности E. сoli к фторхинолонам.

Легочная форма сибирской язвы: применение препарата для лечения человека базируется на основе данных in vitro о восприимчивости Bacillus anthracis и экспериментальных данных о применении препарата у животных вместе с ограниченными данными о его применении для лечения человека. Врачи должны обратиться к национальным и/или международным согласованным рекомендациям по лечению сибирской язвы.

Продолжительность инфузии. Рекомендуемая продолжительность инфузии должна составлять не менее 30 мин для 250 мг или 60 мин — для 500 мг р-ра левофлоксацина для инфузий. Известно, что во время инфузии офлоксацина может развиться тахикардия и временное снижение АД. Редко в результате сильного снижения АД может развиться сердечно-сосудистая недостаточность. Если заметное снижения АД происходит во время инфузии левофлоксацина (L-изомер офлоксацина), введение препарата следует немедленно прекратить.

Тендинит и разрыв сухожилий. Редко возможны случаи тендинита. Чаще всего это касается ахиллова сухожилия и может привести к разрыву. Этот нежелательный эффект может возникать в течение 48 ч после начала лечения и может быть двусторонним. Риск развития тендинита и разрыва сухожилия повышается у пациентов в возрасте от 60 лет, у лиц, получающих препарат в дозе 1000 мг/сут, и у пациентов, принимающих кортикостероиды. Пациентам пожилого возраста следует корригировать дозу препарата в зависимости от клиренса креатинина (см. ПРИМЕНЕНИЕ). В связи с вышеизложенным следует тщательно следить за состоянием здоровья этих пациентов при назначении им левофлоксацина. Пациентам следует проконсультироваться с врачом, если у них возникнут симптомы тендинита. При подозрении на тендинит требуется немедленно прекратить лечение левофлоксацином и начать необходимое лечение (например иммобилизацию) пораженного сухожилия (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Заболевания, вызванные Clostridium difficile. Диарея, особенно тяжелой степени, стойкая и/или с примесью крови, возникает во время или после лечения левофлоксацином (в том числе в течение нескольких недель после терапии), может быть симптомом заболевания, вызванного Clostridium difficile. Тяжелой формой данного заболевания является псевдомембранозный колит (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В связи с этим врачу необходимо учитывать возможность наличия заболевания, вызванного Clostridium difficile, если у пациента на фоне лечения левофлоксацином или после него развивается диарея тяжелой степени. При подозрении на заболевание, обусловленное Clostridium difficile, левофлоксацин следует немедленно отменить и в неотложном порядке начать необходимую терапию. Лекарственные средства, подавляющие перистальтику кишечника, в этом случае противопоказаны.

Пациенты со склонностью к судорогам. Хинолоны могут снижать судорожный порог и провоцировать развитие судорог. Левофлоксацин противопоказан пациентам с эпилепсией в анамнезе (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Как и другие хинолоны, его следует применять с крайней осторожностью пациентам, склонным к судорогам, и при одновременном лечении действующими веществами, снижающими судорожный порог, например теофиллином (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). В случае возникновения судорожного припадка (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ) левофлоксацин следует отменить.

Пациенты с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Пациенты со скрытыми или явными нарушениями активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы могут иметь склонность к гемолитическим реакциям при лечении хинолоновых антибиотиками. В связи с этим в случае необходимости применения левофлоксацина у этих пациентов требуется контроль относительно возможного возникновения гемолиза.

Пациенты с почечной недостаточностью. Поскольку левофлоксацин выделяется в основном почками, требуется коррекция дозы для пациентов с нарушенной функцией почек (почечной недостаточностью) (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Реакции повышенной чувствительности (гиперчувствительности). Левофлоксацин может привести к серьезным, потенциально летальным реакциям гиперчувствительности (например от ангионевротического отека до анафилактического шока), в отдельных случаях после применения первой же дозы препарата. При возникновении реакций гиперчувствительности необходимо отменить прием левофлоксацина, обратиться к врачу и начать соответствующее лечение.

Тяжелые буллезные реакции. При применении левофлоксацина сообщалось о возникновении тяжелых буллезных реакций, таких как синдром Стивенса — Джонсона или токсический эпидермальный некролиз (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). При возникновении каких-либо реакций со стороны кожи и/или слизистой оболочки следует немедленно прекратить прием левофлоксацина, обратиться к врачу и при необходимости начать соответствующее лечение.

Изменение уровня глюкозы в крови. Как и при применении всех хинолонов, сообщалось о случаях изменений со стороны уровня глюкозы в крови, среди которых были случаи как гипогликемии, так и гипергликемии, которые отмечали, как правило, у пациентов с сахарным диабетом, получавших сочетанное применение пероральных сахароснижающих препаратов (например глибенкламид) или инсулина. Сообщалось о случаях гипогликемической комы. У пациентов с сахарным диабетом рекомендуется тщательно контролировать уровень глюкозы в крови (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Профилактика фотосенсибилизации. Сообщалось о случаях фотосенсибилизации на фоне применения левофлоксацина (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Для предотвращения фотосенсибилизации рекомендуется, чтобы пациенты не испытывали без надобности влияния сильного солнечного излучения или облучения искусственными источниками УФ-лучей (например УФ-лампой «искусственное солнце», лампами солярия), во время лечения и в течение 48 ч после прекращения приема левофлоксацина.

Пациенты, получающие антагонисты витамина K. Из-за возможного повышения уровней показателей свертывания крови (протромбиновое время/международное нормализованное отношение) и/или повышения частоты геморрагических осложнений у пациентов, получающих левофлоксацин в комбинации с антагонистом витамина К (например варфарин), при одновременном применении этих средств необходимо контролировать показатели свертывания крови (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Психотические реакции. Сообщалось о психотических реакциях у пациентов, принимающих хинолоны, включая левофлоксацин. Очень редко они прогрессировали до суицидальных мыслей и саморазрушающего поведения, иногда только после приема единой дозы левофлоксацина (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Если у пациента возникают эти реакции, прием левофлоксацина следует прекратить и принять соответствующие меры. Рекомендуется с осторожностью применять левофлоксацин пациентам с психотическими расстройствами или лицам с психическими заболеваниями в анамнезе.

Удлинение интервала Q–T. Следует с осторожностью относиться к применению фторхинолонов, включая левофлоксацин, пациентам с известными факторами риска удлинения интервала Q–T, такими как:

врожденный или приобретенный синдром удлинения интервала Q–T ;

; одновременное применение лекарственных средств, обладающих способностью удлинять интервал Q–T (таких как антиаритмические средства класса IА и III, трициклические антидепрессанты, макролиды, антипсихотические лекарственные средства);

(таких как антиаритмические средства класса IА и III, трициклические антидепрессанты, макролиды, антипсихотические лекарственные средства); нарушение баланса электролитов (например гипокалиемия, гипомагниемия);

заболевания сердца (например сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, брадикардия) (см. ПРИМЕНЕНИЕ (Пациенты пожилого возраста), ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ, ПЕРЕДОЗИРОВКА) .

Пациенты пожилого возраста и женщины могут быть более чувствительными к лекарственным средствам, удлиняющим интервал Q–T. В связи с этим необходимо с осторожностью применять фторхинолоны, включая левофлоксацин, пациентам этих групп.

Периферическая нейропатия. Сообщалось о случаях сенсорной или сенсомоторной периферической нейропатии, которая может быстро наступать, у пациентов, принимающих фторхинолоны, включая левофлоксацин. Прием левофлоксацина следует прекратить, если у больного отмечают симптомы нейропатии, чтобы предупредить возникновение необратимого состояния.

Гепатобилиарные нарушения. При применении левофлоксацина (преимущественно у пациентов с тяжелыми основными заболеваниями, например сепсисом) сообщалось о случаях некроза печени до печеночной недостаточности с летальным исходом (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Пациентам следует рекомендовать прекратить лечение и обратиться к врачу, если возникают такие проявления и симптомы болезни печени, как анорексия, желтуха, потемнение мочи, зуд или боль в области живота.

Обострение myasthenia gravis. Фторхинолоны, включая левофлоксацин, имеют эффект нервно-мышечной блокады и могут обострять мышечную слабость у пациентов с myasthenia gravis. В пострегистрационный период у больных с myasthenia gravis с применением фторхинолонов были ассоциированы серьезные побочные реакции, включая летальные случаи и состояния, требующие мероприятий по поддержке дыхания. Левофлоксацин не рекомендуется применять пациентам с myasthenia gravis в анамнезе.

Нарушение зрения. Если при приеме левофлоксацина возникают какие-либо нарушения зрения или побочные реакции со стороны органа зрения, следует немедленно обратиться к офтальмологу (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ и Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами).

Суперинфекция. Применение левофлоксацина, особенно длительное, может приводить к чрезмерному росту нечувствительных (резистентных) к препарату микроорганизмов. Если на фоне терапии развивается суперинфекция, необходимо принять соответствующие меры.

Влияние на результаты лабораторных исследований. У пациентов, получавших левофлоксацин, определение опиатов в моче может дать ложноположительный результат. Может возникнуть необходимость подтверждения положительных результатов на опиаты, полученные при скрининговом тесте, с помощью более специфических методов.

Левофлоксацин может подавлять рост Mycobacterium tuberculosis и в связи с этим приводить к ложноотрицательным результатам при бактериологической диагностике туберкулеза.

Особые предостережения относительно неактивных ингредиентов. Леваксела содержит 354,20 мг натрия в 100 мл р-ра, что необходимо учитывать пациентам, придерживающимся диеты с контролируемым потреблением кухонной соли.

Применение в период беременности и кормления грудью. Из-за отсутствия исследований и возможного повреждения хинолонами суставного хряща в организме, который растет, препарат противопоказан беременным и кормящим грудью. Если во время лечения диагностируют беременность, об этом следует сообщить врачу.

Левофлоксацин не вызывал нарушений фертильности или репродуктивной функции у животных.

Дети. Левофлоксацин противопоказан детям (в возрасте до 18 лет), поскольку не исключено повреждение суставного хряща.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Некоторые побочные реакции (например головокружение/вертиго, сонливость, нарушение зрения) могут нарушать способность пациента к концентрации внимания и скорость его реакции и, таким образом, вызывать повышенный риск в тех ситуациях, когда эти качества имеют особенно большое значение (например при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами).