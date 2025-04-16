Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
249,80 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
295,40 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
238,48
Экономия при брони: -12,65 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
300,97
Экономия при брони: -33,12 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
240,64
Экономия при брони: -13,64 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
280,10
Экономия при брони: -11,10 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
254,22
Экономия при брони: -19,09 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
295,32
Экономия при брони: -14,20 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
233,44
Экономия при брони: -12,46 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
301,06
Экономия при брони: -25,46 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
253,97
Экономия при брони: -25,38 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
312,74
Экономия при брони: -15,97 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
231,54
Экономия при брони: -11,42 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
311,52
Экономия при брони: -15,37 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
237,60
Экономия при брони: -4,90 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
295,40 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
238,99
Экономия при брони: -10,12 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
309,24
Экономия при брони: -13,09 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
232,23
Экономия при брони: -10,50 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
275,97
Экономия при брони: -12,56 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
295,40 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
236,01
Экономия при брони: -13,66 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
285,30
Экономия при брони: -14,64 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
230,44
Экономия при брони: -11,36 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
283,61
Экономия при брони: -17,43 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
249,80 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
295,40 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
251,08
Экономия при брони: -12,22 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
310,31
Экономия при брони: -13,82 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн