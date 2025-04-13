Киев (адрес не указан)
Доступно в 503 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
249,70 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
295,30 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
246,85
Экономия при брони: -14,92 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
295,30 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
252,33
Экономия при брони: -20,10 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
310,25
Экономия при брони: -16,51 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
249,70 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
295,30 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
259,51
Экономия при брони: -11,25 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
295,30 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
243,79
Экономия при брони: -8,04 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
295,30 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
240,37
Экономия при брони: -11,69 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
307,17
Экономия при брони: -13,26 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
254,82
Экономия при брони: -8,59 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
307,47
Экономия при брони: -10,37 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
1.7 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
244,75
Экономия при брони: -28,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
250,56
Экономия при брони: -18,67 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
295,30 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
249,70 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
285,70
Экономия при брони: -10,60 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн