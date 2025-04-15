Львов (адрес не указан)
Доступно в 143 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
253,67
Экономия при брони: -19,35 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
313,06
Экономия при брони: -18,11 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
321,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
252,00 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
298,10 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
321,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
236,30
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
282,60
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
232,79
Экономия при брони: -14,29 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
279,36
Экономия при брони: -17,25 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
321,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
243,43
Экономия при брони: -13,61 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
293,40
Экономия при брони: -16,52 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
321,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
246,70
Экономия при брони: -10,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
236,40
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
247,10
Экономия при брони: -10,90 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
293,10
Экономия при брони: -12,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
242,15
Экономия при брони: -13,40 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
274,92
Экономия при брони: -15,50 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
321,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
281,90
Экономия при брони: -1,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
291,00
Экономия при брони: -10,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
242,90
Экономия при брони: -6,70 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
292,70
Экономия при брони: -11,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
247,56
Экономия при брони: -9,71 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
292,10
Экономия при брони: -17,72 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
321,10 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
D.s.
Закрыто
Открывается через 14 мин
Львов, пл. Соборная, 1
1.1 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto