Днепр (адрес не указан)
Доступно в 209 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
249,50
Экономия при брони: -15,71 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
294,55
Экономия при брони: -19,93 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
321,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
249,58
Экономия при брони: -15,89 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
298,10 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
321,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
252,00 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
298,10 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
321,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
290,40
Экономия при брони: -10,80 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
321,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
247,44
Экономия при брони: -16,80 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
286,33
Экономия при брони: -12,07 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
321,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
265,96
Экономия при брони: -16,23 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
314,43
Экономия при брони: -19,19 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
321,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
252,00 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
298,10 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
321,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
245,47
Экономия при брони: -14,83 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
284,22
Экономия при брони: -9,80 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
321,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
243,60
Экономия при брони: -14,27 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
301,62
Экономия при брони: -16,84 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
321,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
230,90
Экономия при брони: -11,60 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
301,97
Экономия при брони: -15,17 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
321,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
249,41
Экономия при брони: -9,99 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
306,93
Экономия при брони: -11,58 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
321,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
252,88
Экономия при брони: -13,46 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
311,95
Экономия при брони: -16,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
257,75
Экономия при брони: -8,26 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
304,68
Экономия при брони: -9,76 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
321,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
242,73
Экономия при брони: -19,56 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
286,29
Экономия при брони: -13,84 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
321,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
250,31
Экономия при брони: -10,79 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
298,10 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
321,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
249,59
Экономия при брони: -13,13 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
298,10 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
321,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
252,00 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
298,10 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
321,10 грн