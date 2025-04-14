Одесса (адрес не указан)
Доступно в 197 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
251,00 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
296,90 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
319,80 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
258,83
Экономия при брони: -9,57 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
306,23
Экономия при брони: -11,32 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
251,72
Экономия при брони: -19,29 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
290,37
Экономия при брони: -18,46 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
238,79
Экономия при брони: -8,63 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
251,00 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
319,80 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
261,69
Экономия при брони: -12,06 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
292,01
Экономия при брони: -13,45 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
319,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
249,58
Экономия при брони: -15,81 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
313,74
Экономия при брони: -18,46 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
319,80 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
236,80
Экономия при брони: -11,10 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
296,90 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
319,80 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
258,82
Экономия при брони: -9,79 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
248,60
Экономия при брони: -12,78 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
302,08
Экономия при брони: -15,52 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
266,94
Экономия при брони: -17,35 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
296,90 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
319,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
244,50
Экономия при брони: -12,61 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
305,62
Экономия при брони: -10,62 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
319,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
235,30
Экономия при брони: -9,60 грн