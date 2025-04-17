Винница (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
312,07
Экономия при брони: -32,42 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
247,10
Экономия при брони: -5,50 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
300,60
Экономия при брони: -23,10 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
256,50
Экономия при брони: -16,70 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
311,84
Экономия при брони: -32,21 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
250,10 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
295,80 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
248,20
Экономия при брони: -6,60 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
295,80 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
261,10
Экономия при брони: -15,33 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
289,63
Экономия при брони: -24,70 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
257,92
Экономия при брони: -17,13 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
298,42
Экономия при брони: -33,49 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
250,10 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
295,80 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
240,17
Экономия при брони: -10,32 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
275,42
Экономия при брони: -12,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
250,10 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
301,33
Экономия при брони: -29,98 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
250,10 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
295,80 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
239,97
Экономия при брони: -16,19 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
290,22
Экономия при брони: -20,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
245,26
Экономия при брони: -9,44 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
291,81
Экономия при брони: -11,11 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
246,00
Экономия при брони: -4,40 грн
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №5
KRKA d.d. Novo Mesto
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №7
KRKA d.d. Novo Mesto
295,80 грн
Леваксела® раствор для инфузий 5 мг/мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,60 грн