Лечение необходимо проводить под контролем врача.

Перед каждым повторным нанесением препарата остатки мази предварительного нанесения следует смыть мыльным раствором или раствором антисептика. Во время лечения рекомендуется носить свободную одежду. Не применять на кожу молочных желез.

Не применять крем одновременно с другими лекарственными средствами для наружного применения.

Показан периодический контроль функции надпочечниковых желез путем определения кортизола в крови и моче после стимуляции надпочечниковых желез АКТГ при длительном применении.

Под особым контролем следует применять мазь больным псориазом, поскольку местное применение глюкокортикоидов на участки, пораженные псориазом, может привести к распространению патологического процесса или рецидиву, вызванным развитием толерантности, а также к риску генерализированного пустулярного псориаза и системной токсичности, вызванной дисфункцией кожи.

Не применять лекарственное средство дольше 2 недель без перерыва. При длительном применении на обширные участки кожи увеличивается частота возникновения побочных эффектов и возможность развития отеков, артериальной гипертензии, гипергликемии, снижения сопротивляемости организма.

При наружном применении препарата возможны: снижение выработки адренокортикотропного гормона гипофизом из-за подавления системы надпочечниковые железы — гипофиз, снижение уровня кортизола в крови и развитие ятрогенного синдрома Кушинга, который исчезает после отмены препарата.

В случае развития инфекции в месте применения мази следует провести соответствующее антибактериальное или противогрибковое лечение. Если симптомы инфекции не исчезают, необходимо прекратить применение препарата на период лечения инфекции.

Следует избегать нанесения препарата на веки или кожу вокруг глаз пациентам с закрытоугольной и открытоугольной глаукомой, а также пациентам с катарактой из-за возможного усиления симптомов заболевания. Следует избегать попадания препарата в глаза. При раздражении кожи в месте нанесения мази следует ее отменить.

На коже лица, а также на подмышечной области применять только в случае особой необходимости, поскольку возможно повышение всасывания и высокий риск развития побочных эффектов (телеангиэктазии, dermatitis perioralis), даже после непродолжительного применения.

Следует с осторожностью применять лекарственный препарат при наличии атрофии подкожной клетчатки, преимущественно лицам пожилого возраста.

Поскольку лекарственный препарат содержит пропиленгликоль, это может вызвать раздражение кожи при применении.

Поскольку лекарственный препарат содержит ланолин, его применение может вызвать местную реакцию (например контактный дерматит).