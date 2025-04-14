Одесса (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 15 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 15 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -5,40 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
53,90
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Европейская, 48
3.9 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -5,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 71
4.2 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
4.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
53,10
Экономия при брони: -3,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Канатная, 77
4.8 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
5.1 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 16
5.4 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье