Киев (адрес не указан)
Доступно в 146 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,00
Экономия при брони: -5,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
52,80
Экономия при брони: -3,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -6,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -6,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
50,00
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -5,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
2.4 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
2.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
64,34
Экономия при брони: -7,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
2.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -5,40 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
67,58
Экономия при брони: -10,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -5,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
3.6 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
3.9 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -6,10 грн