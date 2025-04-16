Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
57,99
Экономия при брони: -7,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
47,84
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,00
Экономия при брони: -5,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
53,98
Экономия при брони: -2,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -6,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
58,03
Экономия при брони: -7,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.1 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
57,50
Экономия при брони: -8,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,42
Экономия при брони: -3,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 54
3.4 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 11
3.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
49,02
Экономия при брони: -3,05 грн