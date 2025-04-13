Харьков (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
3.8 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.8 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
53,90
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
57,03
Экономия при брони: -6,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
56,50
Экономия при брони: -6,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,00
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
5.0 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
49,17
Экономия при брони: -3,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32-Б
5.1 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
5.1 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
5.9 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Достоевского, 10
5.9 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 49/8
6.0 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
6.4 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
6.6 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -4,70 грн