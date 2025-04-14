Днепр (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
53,90
Экономия при брони: -6,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
53,90
Экономия при брони: -6,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -7,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,63
Экономия при брони: -3,63 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 7
4.4 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
50,70
Экономия при брони: -2,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 29
4.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
4.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
48,40
Экономия при брони: -2,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
4.7 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
48,61
Экономия при брони: -2,63 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Днепр, пл. Старомостовая, 1
4.7 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -7,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Днепр, ул. Независимости, 8
5.0 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,00
Экономия при брони: -6,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 110
5.0 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
57,80
Экономия при брони: -5,55 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
5.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,00
Экономия при брони: -6,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
5.6 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Открыто
Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Л
5.6 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 34 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
5.8 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
6.0 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
6.3 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
57,63
Экономия при брони: -5,94 грн