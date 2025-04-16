Николаев (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках в Николаев
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -5,20 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -5,20 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -5,20 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Декабристов, 16
4.1 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
46,32
Экономия при брони: -2,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Южная, 37
4.2 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
53,90
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Южная, 39-Б
4.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -5,20 грн
Подорожник
Николаев, просп. Богоявленский, 42-Б/1
4.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
53,90
Экономия при брони: -4,20 грн
Ощад аптека
Николаев, просп. Богоявленский, 42-А/1
4.6 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Николаев, просп. Мира, 1/10
4.8 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -5,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
4.9 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Николаевская, 15/5
4.9 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Строителей, 10/2
4.9 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, просп. Мира, 56-А
5.7 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -5,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
6.7 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -5,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Космонавтов, 156/1
8.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -5,20 грн