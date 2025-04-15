Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках в Запорожье
Подорожник
Открыто
Закроется через 45 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -7,10 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
55,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
53,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
50,70
Экономия при брони: -2,90 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
53,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
54,90
Экономия при брони: -7,10 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
53,98
Экономия при брони: -2,98 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
53,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
58,26
Экономия при брони: -8,51 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
4.2 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Элитфарм
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
4.2 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 15 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 24
4.5 км
Алергодерм мазь 0.25 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье