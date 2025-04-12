Параплексин® (Paraplexin)
Параплексин инструкция по применению
Состав
действующее вещество: ипидакрина гидрохлорида моногидрат;
1 мл раствора содержит 5 мг или 15 мг ипидакрина гидрохлорида моногидрата в пересчете на безводное вещество;
вспомогательное вещество: вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, действующие на нервную систему. Парасимпатомиметики. Антихолинэстеразные средства.
Код АТС N07А А.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Параплексин® оказывает непосредственное стимулирующее влияние на проведение импульса по нервным волокнам, межнейрональным и нервно-мышечным синапсам периферической и центральной нервной системы.
Фармакологическое действие Параплексина® базируется на комбинации двух механизмов действия:
блокада калиевых каналов мембраны нейронов и мышечных клеток;
обратимое ингибирование холинэстеразы в синапсах.
Параплексин® усиливает действие на гладкие мышцы не только ацетилхолина, но и адреналина, серотонина, гистамина и окситоцина.
Параплексин® проявляет такие фармакологические эффекты:
улучшает и стимулирует проведение импульса в нервной системе и нервно-мышечную передачу;
усиливает сократимость гладкомышечных органов под влиянием всех антагонистов ацетилхолиновых, адреналиновых, серотониновых, гистаминовых и окситоциновых рецепторов, за исключением калия хлорида;
улучшает память, тормозит проградиентное развитие деменции;
возобновляет проведение импульса в периферической нервной системе, нарушенного вследствие воздействия различных факторов, таких как травма, воспаление, действие местных анестетиков, некоторых антибиотиков, калия хлорида, токсинов и тому подобное;
специфически умеренно стимулирует ЦНС с отдельными проявлениями седативного эффекта;
проявляет анальгетический эффект;
проявляет антиаритмический эффект.
Препарат не оказывает тератогенного, эмбриотоксического, мутагенного и канцерогенного, а также аллергизирующего и иммунотоксического действия, а также не влияет на эндокринную систему.
Фармакокинетика.
Параплексин® быстро всасывается после подкожного или внутримышечного введения. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 25–30 минут, 40–50% активного вещества связывается с белками плазмы крови. Параплексин® быстро поступает в ткани; период полувыведения составляет 40 минут. Метаболизируется в печени. Выведение препарата осуществляется почками, а также экстраренально (через желудочно-кишечный тракт). Период полувыведения при парентеральном введении препарата составляет 2–3 часа. Экскреция происходит, главным образом, за счет канальцевой секреции, и лишь 1/3 дозы выводится путем клубочковой фильтрации. При парентеральном введении 34,8% дозы препарата выводится с мочой в неизмененном виде.
Показания
Заболевания периферической нервной системы: моно- и полинейропатия, полирадикулопатии, миастения и миастенический синдром различной этиологии.
Заболевания центральной нервной системы (ЦНС): бульбарные параличи и парезы; восстановительный период органических поражений ЦНС, сопровождающихся двигательными нарушениями.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к ипидакрину.
Эпилепсия.
Экстрапирамидные нарушения с гиперкинезами.
Стенокардия.
Выраженная брадикардия.
Бронхиальная астма.
Вестибулярные расстройства.
Механическая непроходимость кишечника и мочевыводящих путей.
Язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки в стадии обострения.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Параплексин® усиливает седативный эффект в комбинации с препаратами, угнетающими центральную нервную систему. Действие и побочные эффекты усиливаются при совместном применении с другими ингибиторами холинэстеразы и м-холиномиметическими средствами. У больных миастенией повышается риск развития холинергического кризиса, если Параплексин® применяют одновременно с холинергическими средствами. Возрастает риск развития брадикардии, если блокаторы β-адренорецепторов применялись до начала лечения препаратом Параплексин®.
Параплексин® можно применять в комбинации с ноотропными препаратами.
Алкоголь усиливает побочные эффекты препарата.
Особенности применения
С осторожностью применять пациентам с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе, заболеваниями дыхательных путей, включая острые заболевания дыхательных путей, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, не связанными с коронарными болями, с тиреотоксикозом.
Способ применения и дозы
Раствор для инъекций вводить внутримышечно или подкожно. Дозу и продолжительность лечения следует определять индивидуально, в зависимости от степени тяжести заболевания.
Заболевания периферической нервной системы.
Моно- и полинейропатии различного генеза: подкожно или внутримышечно вводить 5–15 мг 1–2 раза в сутки, курс лечения — 10–15 дней (в тяжелых случаях — до 30 дней); далее лечение следует продолжать таблетированной формой ипидакрина.
Миастения и миастенический синдром: подкожно или внутримышечно вводить 5–30 мг 1–3 раза в сутки с последующим переходом на таблетированную форму. Общий курс лечения составляет 1–2 месяца. При необходимости лечение можно повторить несколько раз с перерывом между курсами в 1–2 месяца.
Заболевания центральной нервной системы.
Бульбарные параличи и парезы: подкожно и внутримышечно 5–15 мг 1–2 раза в сутки, курс лечения — 10–15 дней, при возможности следует переходить на таблетированную форму.
Восстановительный период при органических поражениях ЦНС.
Внутримышечно 10–15 мг 1–2 раза в сутки, курс лечения — до 15 дней, далее по возможности 1–2 раза в сутки.
Дети
Отсутствуют систематизированные данные по применению парентеральной формы ипидакрина гидрохлорида детям (в возрасте до 18 лет), поэтому не следует применять детям.
Побочные реакции
Со стороны сердечно-сосудистой системы: усиленное сердцебиение, сниженная частота сердечных сокращений.
Со стороны нервной системы: при применении высоких доз — головокружение, головная боль, сонливость, общая слабость, судороги.
Со стороны дыхательной системы: усиленное отделение секрета бронхов, бронхоспазм.
Со стороны пищеварительной системы: усиленное слюноотделение, тошнота; при применении высоких доз — рвота, диарея, желтуха, боль за грудиной.
Со стороны кожи и подкожных тканей: усиленное потоотделение; аллергические реакции, в том числе, сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек.
Со стороны репродуктивной системы: повышение тонуса матки.
Другие: изменения в месте введения.
В случае развития нежелательных побочных действий следует уменьшать дозу или кратковременно (на 1–2 дня) прерывать применения препарата. Слюноотделение и снижение частоты сердечных сокращений можно уменьшить М-холиноблокаторами (атропин и т.д.).
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 1 мл раствора в ампулах, по 5 ампул в блистере. По 2 блистера (10 ампул) в пачке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ЧАО «Лекхим-Харьков».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61115, Харьковская обл., город Харьков, улица Северина Потоцкого, дом 36.
Заявитель
ООО «Фармацевтическая компания «Салютарис».
Местонахождение заявителя
Украина, 01042, г.. Киев, ул. Дружбы народов, 9.