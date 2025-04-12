Фармакодинамика.

Параплексин® оказывает непосредственное стимулирующее влияние на проведение импульса по нервным волокнам, межнейрональным и нервно-мышечным синапсам периферической и центральной нервной системы.

Фармакологическое действие Параплексина® базируется на комбинации двух механизмов действия:

блокада калиевых каналов мембраны нейронов и мышечных клеток;

обратимое ингибирование холинэстеразы в синапсах.

Параплексин® усиливает действие на гладкие мышцы не только ацетилхолина, но и адреналина, серотонина, гистамина и окситоцина.

Параплексин® проявляет такие фармакологические эффекты:

улучшает и стимулирует проведение импульса в нервной системе и нервно-мышечную передачу;

усиливает сократимость гладкомышечных органов под влиянием всех антагонистов ацетилхолиновых, адреналиновых, серотониновых, гистаминовых и окситоциновых рецепторов, за исключением калия хлорида;

улучшает память, тормозит проградиентное развитие деменции;

возобновляет проведение импульса в периферической нервной системе, нарушенного вследствие воздействия различных факторов, таких как травма, воспаление, действие местных анестетиков, некоторых антибиотиков, калия хлорида, токсинов и тому подобное;

специфически умеренно стимулирует ЦНС с отдельными проявлениями седативного эффекта;

проявляет анальгетический эффект;

проявляет антиаритмический эффект.

Препарат не оказывает тератогенного, эмбриотоксического, мутагенного и канцерогенного, а также аллергизирующего и иммунотоксического действия, а также не влияет на эндокринную систему.

Фармакокинетика.

Параплексин® быстро всасывается после подкожного или внутримышечного введения. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 25–30 минут, 40–50% активного вещества связывается с белками плазмы крови. Параплексин® быстро поступает в ткани; период полувыведения составляет 40 минут. Метаболизируется в печени. Выведение препарата осуществляется почками, а также экстраренально (через желудочно-кишечный тракт). Период полувыведения при парентеральном введении препарата составляет 2–3 часа. Экскреция происходит, главным образом, за счет канальцевой секреции, и лишь 1/3 дозы выводится путем клубочковой фильтрации. При парентеральном введении 34,8% дозы препарата выводится с мочой в неизмененном виде.