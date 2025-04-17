Параплексин® (Paraplexin)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
803,00 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
666,02
Экономия при брони: -70,87 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1095,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
803,00 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1202,80
Экономия при брони: -117,70 грн
1085,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1233,52
Экономия при брони: -220,62 грн
1012,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1077,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1132,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
803,00 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1158,40
Экономия при брони: -73,30 грн
1085,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
803,00 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1158,40
Экономия при брони: -73,30 грн
1085,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
803,00 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1299,18
Экономия при брони: -298,23 грн
1000,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1097,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
803,00 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1111,73
Экономия при брони: -218,47 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1029,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
803,00 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1159,30
Экономия при брони: -74,20 грн
1085,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1000,30
Экономия при брони: -102,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
803,00 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1212,66
Экономия при брони: -199,53 грн
1013,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
803,00 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
927,92
Экономия при брони: -59,84 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1248,39
Экономия при брони: -195,22 грн
1053,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
803,00 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1199,33
Экономия при брони: -182,30 грн
1017,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
803,00 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1159,30
Экономия при брони: -74,20 грн
1085,10 грн