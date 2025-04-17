Параплексин® (Paraplexin)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1072,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1072,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1235,38
Экономия при брони: -221,81 грн
1013,57 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1072,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1155,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1119,78
Экономия при брони: -65,37 грн
1054,41 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1072,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
830,48
Экономия при брони: -31,56 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1038,10
Экономия при брони: -96,19 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1159,60
Экономия при брони: -87,60 грн
1072,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1114,11
Экономия при брони: -225,01 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1308,02
Экономия при брони: -366,01 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1096,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1129,30
Экономия при брони: -57,30 грн
1072,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1159,90
Экономия при брони: -87,90 грн
1072,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1072,00 грн