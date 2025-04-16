Параплексин® (Paraplexin)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
729,40 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1270,29
Экономия при брони: -278,82 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1197,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
729,40 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1059,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
729,40 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1118,09
Экономия при брони: -126,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1157,20 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1068,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
729,40 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1141,60
Экономия при брони: -82,00 грн
1059,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
729,40 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1223,32
Экономия при брони: -228,68 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
729,40 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1237,12
Экономия при брони: -208,36 грн
1028,76 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
729,40 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1141,60
Экономия при брони: -82,00 грн
1059,60 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1013,80 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
729,40 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1059,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
729,40 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
855,12
Экономия при брони: -7,44 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
729,40 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1063,40
Экономия при брони: -138,01 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1085,30 грн
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
729,40 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1118,94
Экономия при брони: -118,15 грн
1000,79 грн