Параплексин® (Paraplexin)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 378 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1101,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1197,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
803,00 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1197,48
Экономия при брони: -195,50 грн
1001,98 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
803,00 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1308,39
Экономия при брони: -307,88 грн
1000,51 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1159,90
Экономия при брони: -64,00 грн
1095,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1159,30
Экономия при брони: -63,40 грн
1095,90 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1096,50 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1160,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
803,00 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1156,60
Экономия при брони: -60,70 грн
1095,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1165,30 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1048,10 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1132,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
803,00 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1249,15
Экономия при брони: -231,27 грн
1017,88 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1167,30 грн