Параплексин® (Paraplexin)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 205 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
729,40 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1159,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1160,00
Экономия при брони: -225,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
740,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1080,00
Экономия при брони: -145,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1012,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
729,40 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1258,16
Экономия при брони: -249,01 грн
1009,15 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 16 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
729,40 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1053,72
Экономия при брони: -47,88 грн
1005,84 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 16 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
Подорожник
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
729,40 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1080,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
729,44
Экономия при брони: -1,44 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1080,00
Экономия при брони: -145,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1143,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
729,40 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1159,80 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
773,30
Экономия при брони: -18,40 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1129,70
Экономия при брони: -49,70 грн
1080,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1009,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
879,41
Экономия при брони: -31,32 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1199,10
Экономия при брони: -51,96 грн
1147,14 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1156,70
Экономия при брони: -76,70 грн
1080,00 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1020,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
729,40 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1219,50
Экономия при брони: -206,60 грн
1012,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
729,40 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1201,07
Экономия при брони: -192,89 грн
1008,18 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
729,40 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
333,39
Экономия при брони: -53,32 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
729,40 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1159,80 грн