Параплексин® (Paraplexin)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 215 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1131,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1131,00 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1103,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1214,98
Экономия при брони: -86,12 грн
1128,86 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1203,51
Экономия при брони: -59,37 грн
1144,14 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1283,69
Экономия при брони: -233,68 грн
1050,01 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1119,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1091,93
Экономия при брони: -39,47 грн
1052,46 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
729,40 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1074,80 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1030,10 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1066,50 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
729,40 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1159,80 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
729,40 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
644,71
Экономия при брони: -73,42 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
729,40 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1305,81
Экономия при брони: -255,80 грн
1050,01 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
729,40 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1074,80 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1101,07
Экономия при брони: -41,64 грн
1059,43 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1247,13
Экономия при брони: -64,08 грн
1183,05 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
729,40 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1183,55
Экономия при брони: -76,91 грн
1106,64 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис