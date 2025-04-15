Параплексин® (Paraplexin)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
803,00 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1230,16
Экономия при брони: -186,62 грн
1043,54 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
803,00 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1068,90
Экономия при брони: -20,50 грн
1048,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1069,80
Экономия при брони: -21,40 грн
1048,40 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
803,00 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1302,08
Экономия при брони: -300,71 грн
1001,37 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
803,00 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1106,73
Экономия при брони: -61,86 грн
1044,87 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
386,65
Экономия при брони: -17,30 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1069,80
Экономия при брони: -21,40 грн
1048,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1069,80
Экономия при брони: -21,40 грн
1048,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
641,34
Экономия при брони: -12,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
748,86
Экономия при брони: -14,98 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1057,00 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
534,45
Экономия при брони: -10,25 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1068,90
Экономия при брони: -20,50 грн
1048,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
803,00 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1199,71
Экономия при брони: -201,87 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
797,20
Экономия при брони: -58,50 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1048,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Параплексин® раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
386,65
Экономия при брони: -17,30 грн
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1048,50
Экономия при брони: -0,10 грн
1048,40 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Параплексин® раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
1130,40 грн