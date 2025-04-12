при применении у пациентов, получающих сердечные гликозиды и/или диуретики, а также при длительном лечении следует контролировать концентрацию кальция и креатинина в крови. В случае повышения их концентрации следует снизить дозу лекарственного средства или временно прекратить его применение. В связи с тем, что витамин D 3 повышает абсорбцию кальция в пищеварительном тракте, чтобы избежать передозировки кальция, необходимо учитывать поступление витамина D 3 и кальция из других источников.

С осторожностью и при регулярном контроле уровня экскреции кальция с мочой назначать пациентам с умеренной гиперкальциурией, превышающей 300 мг/сут (7,5 ммоль/сут), не резко выраженными нарушениями функции почек, мочекаменной болезнью в анамнезе. При необходимости следует снизить дозу лекарственного средства или отменить его. Больным со склонностью к образованию конкрементов в мочевыводящих путях во время лечения рекомендуется увеличить объем потребляемой жидкости.

При лечении лекарственным средством следует избегать приема высоких доз витамина D или его производных, если только для этого нет особых показаний.

Следует соблюдать интервал не менее 3 ч между приемом таблеток кальция глюконата и препаратов для перорального применения эстрамустин, этидронат и других бифосфонатов, фенитоина, хинолонов, антибиотиков тетрациклинового ряда, пероральных препаратов железа и препаратов фтора.

Применение в период беременности и кормления грудью. Применение лекарственного средства допустимо с учетом соотношения польза для женщины/риск для плода (ребенка), которое определяет врач.

При приеме препаратов кальция в период кормления грудью возможно его проникновение в грудное молоко.

Дети. Лекарственное средство применять у детей в возрасте старше 3 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Лекарственное средство не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.