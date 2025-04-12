Кальция глюконат-Дарница (Calcium gluconate-Darnitsa)
Кальция глюконат-Дарница инструкция по применению
Состав
Кальций глюконат - 500 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Кальция глюконат — кальциевая соль глюконовой кислоты, содержащей 9% кальция. Ионы кальция участвуют в передаче нервных импульсов, сокращении гладких и скелетных мышц, функционировании миокарда, процессах свертывания крови, они необходимы для формирования костной ткани, нормального функционирования других систем и органов. Концентрация ионов кальция в крови снижается при многих патологических процессах; выраженная гипокальциемия приводит к возникновению тетании. Кальция глюконат, кроме устранения гипокальциемии, снижает проницаемость сосудов, оказывает противоаллергическое, противовоспалительное, гемостатическое действие, а также уменьшает экссудацию. Ионы кальция являются пластическим материалом для скелета и зубов, участвуют в различных ферментативных процессах, регулируют скорость проведения нервных импульсов и проницаемость клеточных мембран. Ионы кальция необходимы для процесса нервно-мышечной передачи, поддержания сократительной функции миокарда. В отличие от кальция хлорида, кальция глюконат проявляет слабый местно-раздражающий эффект.
Фармакокинетика. При приеме внутрь кальция глюконат частично всасывается, главным образом в тонком кишечнике. Cmax в плазме крови достигается через 1,2–1,3 ч. Т½ ионизированного кальция из плазмы крови составляет 6,8–7,2 ч. Проникает через плацентарный барьер и в грудное молоко. Выводится из организма с мочой и калом.
Показания Кальция глюконат-Дарница
заболевания, сопровождающиеся гипокальциемией, повышением проницаемости клеточных мембран, нарушением проведения нервных импульсов в мышечной ткани.
Гипопаратиреоз (латентная тетания, остеопороз), нарушения обмена витамина D (рахит, спазмофилия, остеомаляция), гиперфосфатемия у больных с хронической почечной недостаточностью.
Повышенная потребность в кальции (период интенсивного роста детей и подростков; период беременности и кормления грудью), недостаточное содержание кальция в пище, нарушение его обмена в постменопаузальный период, перелом костей.
Усиленное выведение кальция (длительный постельный режим, хроническая диарея, гипокальциемия при длительном приеме диуретиков, противоэпилептических лекарственных средств, глюкокортикостероидов).
В комплексной терапии: кровотечения различной этиологии; аллергические заболевания (сывороточная болезнь, крапивница, лихорадочный синдром, зудящие дерматозы, ангионевротический отек); БА, дистрофические алиментарные отеки, легочный туберкулез, эклампсия, паренхиматозный гепатит, токсические поражения печени, нефрит.
Как антидот при отравлениях солями магния, щавелевой кислоты, растворимыми солями фтористой кислоты (при взаимодействии с глюконатом кальция образуются нерастворимые и нетоксичные оксалаты кальция и кальция фторид).
Применение Кальция глюконат-Дарница
таблетку необходимо разжевать или измельчить.
Кальция глюконат применять внутрь перед едой.
Разовые дозы: взрослые и дети в возрасте старше 14 лет — 1–3 г (2–6 таблеток), 3–4 лет — 1 г (2 таблетки), 5–6 лет — 1–1,5 г (2–3 таблетки), 7–9 лет — 1,5-2 г (3–4 таблетки), 10–14 лет — 2–3 г (4–6 таблеток). Принимать 2–3 раза в сутки.
Суточная доза для пациентов пожилого возраста не должна превышать 2 г (4 таблетки).
Продолжительность лечения определяет врач индивидуально в зависимости от состояния пациента.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, гиперкальциемия, выраженная гиперкальциурия, гиперкоагуляция, склонность к тромбообразованию, выраженный атеросклероз, повышенная свертываемость крови, нефроуролитиаз (кальциевый), тяжелая почечная недостаточность, саркоидоз, прием препаратов наперстянки.
Побочные эффекты
лекарственное средство обычно хорошо переносится, но иногда возможны нарушения:
со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, запор, диарея, боль в эпигастральной области, при длительном применении в высоких дозах — образование кальциевых конкрементов в кишечнике;
со стороны почек и мочевыводящей системы: нарушение функции почек (частое мочеиспускание, отеки нижних конечностей);
со стороны обмена веществ: гиперкальциемия, гиперкальциурия;
со стороны сердечно-сосудистой системы: брадикардия;
со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая аллергические реакции.
Указанные явления быстро исчезают после снижения дозы или отмены лекарственного средства.
Особые указания
при применении у пациентов, получающих сердечные гликозиды и/или диуретики, а также при длительном лечении следует контролировать концентрацию кальция и креатинина в крови. В случае повышения их концентрации следует снизить дозу лекарственного средства или временно прекратить его применение. В связи с тем, что витамин D3 повышает абсорбцию кальция в пищеварительном тракте, чтобы избежать передозировки кальция, необходимо учитывать поступление витамина D3 и кальция из других источников.
С осторожностью и при регулярном контроле уровня экскреции кальция с мочой назначать пациентам с умеренной гиперкальциурией, превышающей 300 мг/сут (7,5 ммоль/сут), не резко выраженными нарушениями функции почек, мочекаменной болезнью в анамнезе. При необходимости следует снизить дозу лекарственного средства или отменить его. Больным со склонностью к образованию конкрементов в мочевыводящих путях во время лечения рекомендуется увеличить объем потребляемой жидкости.
При лечении лекарственным средством следует избегать приема высоких доз витамина D или его производных, если только для этого нет особых показаний.
Следует соблюдать интервал не менее 3 ч между приемом таблеток кальция глюконата и препаратов для перорального применения эстрамустин, этидронат и других бифосфонатов, фенитоина, хинолонов, антибиотиков тетрациклинового ряда, пероральных препаратов железа и препаратов фтора.
Применение в период беременности и кормления грудью. Применение лекарственного средства допустимо с учетом соотношения польза для женщины/риск для плода (ребенка), которое определяет врач.
При приеме препаратов кальция в период кормления грудью возможно его проникновение в грудное молоко.
Дети. Лекарственное средство применять у детей в возрасте старше 3 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Лекарственное средство не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
лекарственное средство замедляет абсорбцию эстрамустина, этидроната и других бифосфонатов, хинолонов, антибиотиков тетрациклинового ряда, пероральных препаратов железа и препаратов фтора (интервал между их приемами должен быть не менее 3 ч). Кальция глюконат снижает биодоступность фенитоина. При одновременном приеме с витамином D или его производными повышается всасываемость кальция. Колестирамин уменьшает абсорбцию кальция в пищеварительном тракте. При сочетанном применении лекарственного средства с сердечными гликозидами усиливаются кардиотоксические эффекты последних. При сочетании с тиазидными диуретиками может усиливаться риск развития гиперкальциемии. Кальция глюконат может снижать эффект кальцитонина при гиперкальциемии, биодоступность фенитоина, эффект блокаторов кальциевых каналов. При одновременном применении с хинидином возможно замедление внутрижелудочковой проводимости и повышение токсичности хинидина. Образует нерастворимые или малорастворимые соли кальция с карбонатами, салицилатами, сульфатами.
Всасывание кальция в ЖКТ могут уменьшать некоторые виды пищи (шпинат, ревень, отруби, зерновые).
Передозировка
при длительном применении в высоких дозах возможна гиперкальциемия с отложением солей кальция в организме. Вероятность развития гиперкальциемии повышается при одновременном лечении высокими дозами витамина D или его производными.
Симптомы гиперкальциемии: сонливость, слабость, анорексия, боль в животе, рвота, тошнота, запор, полидипсия, полиурия, повышенная утомляемость, раздражительность, плохое самочувствие, депрессия, дегидратация, возможны нарушения сердечного ритма, миалгия, артралгия, АГ.
Лечение: отмена лекарственного средства; в тяжелых случаях — парентерально кальцитонин в дозе 5–10 МЕ/кг массы тела в сутки (разводя его в 500 мл 0,9% р-ра натрия хлорида), в/в капельно в течение 6 ч. Возможно в/в струйное медленное введение 2–4 раза в сутки).
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.